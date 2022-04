Vero Lozano se paró en vivo y emocionó a todos: "Estoy muy contenta"

La conductora volvió a ponerse de pie tras el accidente en la nieve. Vero Lozano y un emotivo momento en el aire de su programa en Telefe.

Vero Lozano volvió a ponerse de pie en su programa. Mientras conducía el envío de este martes en Telefe, la líder de Cortá por Lozano decidió contar su buena noticia y destacar que dio unos pasos "con el andador" en el centro médico donde se atiende. Luego, se paró y emocionó a todos.

"Hoy por la mañana fui al CEMIC, me hicieron las placas y me pude parar. Estoy muy, muy, muy contenta, me paré, di unos pasitos con el andador, fue rarísimo. Estoy muy contenta. Es raro, me duelen mucho los pies abajo, los talones, porque todo eso está hecho nuevo, siento como punzaditas y cosas. Estoy muy emocionada", lanzó Vero Lozano, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Al momento de ponerse de pie, Vero Lozano fue aplaudida y luego continuó con su relato: "Son 10 semanas desde que me operé, también hice mucha rehabilitación y le puse mucha garra, eso me ha ayudado, pero no es que salgo caminando. Me sentí como una jirafa recién nacida, pero estuvo lindo. Ahora sigo con el andador y puedo ir dando pasitos”.

Vero Lozano agradeció por las muestras de apoyo: "Han sido muy amorosos"

“Les agradezco porque me han apoyado todo el tiempo, han sido muy amorosos. Me han llegado todos los rezos y el amor. Quiero hacer hincapié en esto y no es que soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no”, destacó Vero Lozano, quien continúa recuperándose de una fuerte caída en la nieve de Los Alpes.

Para cerrar, Vero Lozano sentenció: “Lo que uno se propone, bien orientada y con la medicina a favor, la buena voluntad y el amor, se puede lograr un montón de cosas. Y el ánimo, sobre todo. “Pasaron diez semanas desde que me operé y antes hice mucha rehabilitación, mucha gimnasia y mucha garra. Eso me ha ayudado. No es que salgo caminando. Doy pasitos, tranquila y de a poco”.

El regreso de Vero Lozano a la televisión tras su accidente

El pasado 21 de marzo, Vero Lozano regresó a la televisión nacional tras haber pasado varias semanas fuera del aire por su accidente. En este período, la conductora fue reemplazada por Paula Chaves, quien la acompañó en su regreso a la pantalla de Telefe.

"Volver al canal, mi casa, mi familia. Emoción, alegría, gratitud. Gracias, Paulita, mis amigos y compañeros de trabajo por el aguante, el amor y las risas. A ustedes, porque el amor sana", expresó la artista desde el estudio, en donde se mantuvo sentada durante un extenso período. Además, la mediática utilizó un calzado poco común en ella para estar cómoda: zapatillas.