Venus Psíquica habló sobre lo que le deparará a Mirtha Legrand en este 2026.

Mirtha Legrand está realizando durante este mes de enero sus icónicos programas desde Mar del Plata. A poco más de un mes de cumplir los 99 años, la icónica personalidad de la televisión goza de gran lucidez, aunque sus más acérrimos seguidores se empiezan a preguntar cuánto más podrán disfrutar de la diva en la pantalla chica.

Algunos de ellos decidieron buscar una respuesta en Venus Psíquica, la reconocida vidente que suele atender a los pedidos de la gente y hacerle consultas a sus dioses sobre el porvenir. Este martes, publicó un video hablando acerca de lo que le deparará a La Chiqui, tanto en el plano profesional como el personal.

Mirtha Legrand está próxima a cumplir los 99 años.

¿Qué dijo Venus Psíquica de Mirtha Legrand?

"Hoy 12 de enero del año 2026 comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año. Muchas personas me preguntan por Mirtha Legrand, hemos preguntado a nuestros dioses Jesús, Krishna, Venus y María que veían de ella para contestarles. Me muestran una Mirtha muy querida por el público argentina, una persona contenta con lo que ha logrado en su vida, con todo lo que ha hecho", expresó primeramente.

Sin embargo, comentó que también le enseñaron "una persona que está cansada, con dolores musculares, de cabeza y que vive la mayor parte de su vida recostada, descansando", así como "una persona triste, nerviosa, con miedos sobre lo que va a pasar después que se vaya de esta tierra y con lo que puede pasar con su hija y su nieta". Por otra parte, en cuanto a lo profesional, contó: "Mis dioses me muestran lamentablemente que conduce poco tiempo, que Mirtha ya no va a poder conducir el programa. Vemos también que tiene un problema de salud bastante importante, bastante grave, en este 2026.