Venus Psíquica anticipó cómo sera la salida de Milei de la presidencia.

Venus Psíquica publicó una nueva premonición este último domingo 18 de enero en sus diferentes redes sociales. La vidente se refirió en esta oportunidad a Javier Milei y señaló en qué condiciones se dará su salida del poder, aunque sin dar precisiones de cuándo tomará lugar este acontecimiento.

"Hoy domingo 18 de enero el año 2026, nuevamente mis dioses canalizan su energía en mí, mostrándome una Argentina desesperada, un pueblo sufriendo, llorando y que quiere un cambio ya", expresó primeramente la mujer que ha ganado mucha fama por sus vaticinios que en ocasiones se concretan.

¿Qué dijo Venus Psíquica de Javier Milei?

Javier Milei saldría de manera anticipada de la presidencia, según Venus Psíquica.

"Vemos frente a la Casa Rosada mucha gente, muchísimas personas. El pueblo argentino reclamando, llorando. Hay fuego, pancartas, empujones, de todo. Mucha violencia, mucho dolor, mucho llanto, pidiendo por sus derechos. Tiran la valla y entran a la Casa Rosada. Veo un presidente Javier Milei que se va", sostuvo.

Por otra parte, recordó a su audiencia que en reiteradas ocasiones mencionó una salida prematura del poder para el líder libertario, aunque ahora brindó más detalles: "Vemos que va a hablar con su pueblo y va a presentar las leyes de trabajo. Las va a presentar cambiadas, muy poco, y ese pueblo se va a enojar muchísimo. Y lo va a reclamar entrando a la Casa Rosada".

"Es el comienzo del final. Argentina va a ir a elecciones, vemos un Milei y su grupo político salir corriendo, presionados por su pueblo y la justicia", añadió. Tras ello, remarcó: "Se va en helicóptero de la Casa Rosada". "Fin de un ciclo. Un ciclo que comenzó y tiene que terminar porque hay un pueblo sufriendo. Va a dar paso a un nuevo ciclo y, cuando un nuevo ciclo, es bueno. Argentina está en transición", concluyó Venus Psíquica, haciendo luego un paralelismo con las relaciones humanas.