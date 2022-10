Valeria Aquino lanzó una fuerte acusación contra El Polaco: "Los tuve todos"

La famosa artista se refirió a su polémica relación con el cantante de cumbia y confesó que en el pasado "le pasó de todo" en su noviazgo.

Valeria Aquino rompió el silencio y se refirió a su escandalosa relación con "El Polaco". La artista suele mantener un perfil bajo en cuanto a escándalos se relaciona, sin embargo, su nombre volvió a colocarse en el foco de las polémicas luego de que surgiera una supuesta nueva pelea con Barby Silenzi, actual pareja del cantante. Por este motivo, Aquino rompió el silencio y reveló detalles desconocidos de su vínculo con el cantante de cumbia.

En una reciente entrevista que brindó con LAM, Valeria Aquino profundizó sobre los motivos de su enfrentamiento con Silenzi y reveló cómo influyó "El Polaco" en el tema. "Yo he salido a defender a mi hija por cuestiones que ella me transmitía. Ahora, Ezequiel y Barby están intentando de nuevo tener una familia como siempre lo han querido y yo apoyo el amor", aseguró Aquino para empezar.

Sin embargo, Aquino también hizo énfasis en que su relación con el cantante empezó a perjudicarse cuando él se relacionó con Silenzi, entonces de ahí parte su "enemistad". "El problema no es entre nosotras, quizás fue por las inseguridades en la pareja. Con Ezequiel hemos logrado una buena relación pero vos, Yani, que sos mamá y tenés una expareja también, me entendés", explicó Valeria ejemplificando con Yanina Latorre. Sin embargo, la panelista no se prestó para ser punto de comparación.

Entonces, Aquino continuó con su debate: "A mí también me metió los cuernos. Yo los tuve todos". "En su momento, cuando yo me separo, él empieza el Bailando y nosotros seguíamos viviendo en la misma casa, por separarnos. Cuando empieza el programa, enseguida lo involucran con Barby. Imaginate, yo en casa con una nena de un año", continuó Valeria, quien tiene una hija en común con "El Polaco".

Por último, Valeria Aquino expuso: "Estábamos charlando la separación y ahí arranca todo. Pasó el tiempo y ahora me chupa un huevo. Es complicado, cuando el hombre va y viene y no sabe lo que quiere. En su momento él me escribía".

La profunda crisis entre El Polaco y Barby Silenzi: "Unos quilombos"

"El Polaco" sembró la incertidumbre en torno a su relación con Barby Silenzi en medio de rumores de separación. El cantante de cumbia se presentó en Chaco para brindar un espectáculo musical y soltó una serie de comentarios que termina de confirmar su ruptura con la bailarina.

Tras varios idas y vueltas, "El Polaco" y Barby Silenzi ahora suman una nueva polémica y fue a raíz de un comentario que hizo el artista. Mientras se llevaba adelante la rueda de prensa por el show que dio en la provincia de Chaco, recibió un piropo y no se calló nada.

“Gracias por el piropo. Guarda que estoy soltero, ojo. Se va a armar unos quilombos ahí”, deslizó entre risas el exparticipante de ShowMatch. La periodista de espectáculos Estefi Berardi se hizo eco de esta situación y lo compartió en su cuenta de Instagram.

“'El Polaco' cuenta en Chaco que está soltero, como lo conté en LAM”, señaló Berardi sobre su primicia. Semanas atrás, Barby Silenzi había despejado todo tipo de rumores al respecto en diálogo con Ciudad Magazine: "Con El Polaco estamos bien. Entre nosotros no hay crisis, no sé por qué piensan que hay una crisis" .