Tras el escándalo de la vacunación VIP, varias listas falsas con los nombres de famosos que supuestamente se habían vacunado por fuera del sistema oficial comenzaron a circular por redes sociales y las figuras públicas tuvieron que salir a dar respuestas. Uno de los que quedó involucrado en el tema fue Alejandro Fantino, que realizó un fuerte descargo en su programa de América TV.

En Fantino a la Tarde, el periodista deportivo se refirió al escándalo desatado luego de que Horacio Verbitsky revelara en El Destape Radio que se vacunó contra el coronavirus gracias a un contacto directo con el ahora exministro de Salud, Ginés González García. El hecho que terminó con la renuncia del funcionario, el despido del periodista y la revelación de una lista de personas que se vacunaron de forma similar.

Pero antes de la difusión de la verdadera nómina que dio a conocer el Gobierno, diversos listados apócrifos se difundieron con nombres como Marcelo Tinelli, Pablo Echarri y el propio Fantino. Es por eso que el también conductor de ESPN realizó un fuerte descargo.

"Estaba en mi casa descansando y empecé a recibir información de que estaba en una lista de vacunados vip. No le di mucha bola. Típica mugre de redes. Mugre para tratar de contrarrestar grandes quilombos", contó.

Al tiempo que hizo una de sus tradicionales analogías: "Esto lo inventó el tero. Pone los huevos en un lado y se va a otro lado para cantar fuente y vos te acerques a él. Empiezo a recibir agresiones en mis baúles de mensajes de redes sociales".

Indignado, el periodista de América TV se preguntó: "¿Alguien puede creer esto?". "Y me di cuenta que sí. En una situación como esta una fake news sirve para tapar a los que se mandaron la cagada", se respondió a sí mismo.

Aún enojado, Alejandro Fantino lamentó que "de estas van a tener miles". "Esto está explotando. No termina por mucho tiempo. Yo no me pienso vacunar hasta que me toque", enfatizó el conductor.

Fantino, también recordó que él tuvo coronavirus y detalló cómo pasó esa etapa. "Ya lo pasé, no la pasé mal, tampoco me fumé un habano en una bañera, sigo sin olfato, cansado", señaló.

Y, el periodista concluyó: "Pero antes de pedir un turno por izquierda, juro por la salud de mi madre, prefiero infectarme 117 veces de covid y voy a tratar de vencerlo en todas".