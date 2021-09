Ursula Vargues parodió a Carolina Losada tras su video viral: "Estamos todos re calientes"

Úrsula Vargues imitó el video de Carolina Losada en el que la precandidata macrista llamó sensualmente a que la voten, por lo que ella le contestó que "lo que importa es el mensaje".

Ursula Vargues se burló de Carolina Losada, precandidata de Juntos a senadora nacional por Santa Fe, por su video sensual en el que pidió que la voten en las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre de 2021. La actriz y modelo de 43 años la imitó a los pocos minutos con otro video que se hizo viral en Twitter: “Hola, estamos todas re calientes... Contra el kirchnerismo, contra algo, contra lo que tenga que ser, contra... Me prometieron un sueldazo, así que vótenme. No, no tengo propuestas, pero tengo tetas y las puedo mostrar".

La respuesta de Carolina Losada a Ursula Vargues

"Fue para un grupo de WhatsApp de amigos, lo que importa es el mensaje", se defendió la periodista, y agregó: "Es un chiste y los chistes no se explican. Lo importante es lo que dice el contenido, que es que vayan a votar. Yo voy recorriendo la provincia y muchos te dicen ´no, yo no voy a ir a votar porque son todos iguales, estamos hartos´".

Luego de que en el programa mostraran la breve burla de Vargues a Losada en las redes sociales, esta última le pidió al conductor Alejandro Fantino: "Por favor, sacame de este lugar, es algo que se viralizó". Entonces, irrumpió el panelista Diego Brancatelli e insistió con el tema: "Pero igual hiciste medio un beboteo, ¿no? De ´ay, estamos todos calientes´...".

"Lo que importa es el mensaje. El kirchnerismo va a ir a votar, así que vayamos todos. Ellos van a ir porque los llevan en colectivos, en micros, en camiones...", contestó Losada hasta que otra vez irrumpió "Branca" y se sorprendió: "¿Vos creés eso, en serio?". "Sí, lo he visto", dijo Losada.

"¿De verdad? Estás en vivo, como dice Alejandro... ¿Estás pensando lo que estás diciendo? ¿En camiones los llevan, como a las vacas?", indagó Brancatelli irónicamente. "En remises, vos en el auto...", completó "Caro".

El video viral de Carolina Losada para pedir que la voten

Apenas una semana antes de las elecciones PASO legislativas del 12 de septiembre de 2021 en Argentina, se viralizó un spot de campaña de 19 segundos de la mediática precandidata de Juntos a senadora nacional por Santa Fe, en el que llamaba a participar de los comicios mientras miraba a la cámara dentro de un auto.

Úrsula Vargues destrozó a Carolina Losada por su video para sus votantes y ella le respondió.

"Hola grupo, sé que muchos de ustedes están muy calientes... Incluso algunos están pensando en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos", expresó.