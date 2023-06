Urgente: un familiar de Gran Hermano sufrió un intento de secuestro

Un familiar de un participante de Gran Hermano reveló el escalofriante episodio que vivió en la calle con un desconocido.

Un familiar de un exparticipante de Gran Hermano (Telefe) reveló el duro momento que vivió, cuando una persona intentó secuestrarla. La joven, quien mantiene un perfil bastante activo en sus redes sociales, contó cómo fue aquel escalofriante episodio que vivió días atrás, mientras estaba caminando hacia su casa y un hombre con una actitud muy extraña se le acercó.

Se trata de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina. La joven de 27 años estaba llegando a su hogar cuando el hombre la agarró e intentó meterla por la fuerza dentro de su auto. Afortunadamente, logró salir ilesa de la situación, pero el momento que pasó la aterrorizó tremendamente. Más tarde, contó detalles de la situación.

En diálogo con "El Pollo" Álvarez por Nosotros a la Mañana (El Trece), Camila relató que todo ocurrió mientras estaba esperando a una amiga en la calle. "Mi amiga llegó y pensaba que yo me lo estaba chamuyando. En una de esas, él me agarró, me quiso subir al auto y salimos corriendo. No me mostraron ningún arma", comenzó Camila.

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina.

Y agregó que el hombre "tenía cara de psicópata". Además, contó que el hombre le decía que la conocía, a pesar de que ella le repetía que no tenía idea de quién era él. "Mi amiga no venía, yo me empecé a poner incómoda y me agarró la mano. Tenía la puerta abierta del auto y me dijo ‘¿cuántos me das de tus cinco minutos?'", agregó la joven. Por último, reflexionó: "Lo conté porque la calle está muy fea. Uno puede decir ‘me subo un ratito’, pero no. Yo pensaba, '¿si me hubiera subido, hoy estaría viva?'".

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, se quedó atrapada en una reja

Días atrás, Daniela Celis, exparticipante del reality y novia de Thiago, subió un video a sus redes mostrando el escalofriante momento que vivió Camila: su cabeza se quedó atascada en una reja que daba al living de su casa. "¡Tirá el cuello para atrás, dale, para atrás! Ahí va... Se va a descogotar", se le escucha gritar a una mujer en el video. Afortunadamente, logró salir de la situación sin ninguna herida.

El video se volvió viral y, más tarde, Camila le contó en Nosotros a la Mañana cómo llegó a esa situación: "Mi hermana me había cerrado la puerta y ahí la estaba jodiendo, pero bueno salió un poquito mal la joda. Estuve media hora o 45 minutos ahí. Ya me estaba desesperando, pensaban que era un chiste pero no. Ahora yo me río, pero en ese momento no la pasé bien".