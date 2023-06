El preocupante accidente de Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano: su cabeza quedó atrapada en una reja

Se viralizó un video de la hermana del exparticipante de Gran Hermano y sus seguidores manifestaron total preocupación por el estado de la joven.

Camila Medina, hermana del mediático exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Thiago, fue protagonista de un terrible momento luego de quedar con su cabeza atrapada entre las rejas de una ventana. El dramático video que viralizó la joven y el operativo para destrabar su cabeza accidentada.

En un video que compartió Camila puede verse como sus vecinos intentan ayudarla a que saque la cabeza de entre las rejas sin lastimarse ni desnucarse. Una vecina apoya sus palmas a los costados de la cara de la joven y presiona, intentado sacarla de entre las rejas. La reacción en las redes sociales fue de extrema preocupación y sus seguidores no pudieron no hacer mención a las muecas de sufrimiento de la hermana del exparticipante de GH que recientemente abrió una verdulería.

"Dios mío con se ocurrió meter la cabeza por allí", "Noooo pobre Camiii" y "Esto es real? Llama a los bomberos es peligroso que retraigas así la cabeza" fueron algunos de los comentarios que reaccionaron al video que subió la joven. Afortunadamente, tras algunos intentos, Camila pudo salir ilesa de la situación y sin heridas en su cabeza y su cuello. Hasta ahora Camila no subió otro video explicando como llegó a meter su cabeza entre las rejas y quedar atorada, a pesar de haber compartido un video con la impactante situación.

El actor de El Marginal que ¿le robó el corazón a Camila Medina?

Meses atrás, Camila estuvo en los focos mediáticos por un supuesto acercamiento romántico al actor Brian Buley, reconocido por haber interpretado a Pedro Pedraza en la exitosa serie El Marginal. Aunque ninguna de las partes confirmó el romance, Buley sí contó cómo empezó a vincularse con la hermana de Thiago, en una entrevista con Teleshow: "Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”.

Camila desmintió cualquier versión de romance y, por su parte, le aclaró al actor que quería enamorarse: "De mi parte te digo que no te ilusiones. Me conozco y no te quiero romper el corazón". Por el momento no se supo como siguió la relación entre la mediática y el actor que se conocieron chateando, aunque en los medios varios "los postularon" para ser una de las parejas del próximo Bailando, que se verá por la pantalla de América TV.