Urgente llamado de Guido Kaczka en El Trece: el conductor le dijo chau a una figura

Guido Kaczka tuvo que hacer un llamado de último momento para reemplazar a una de las figuras que abandonó Los 8 Escalones.

Los 8 Escalones está sufriendo algunos cambios repentinos no solo en las reglas del juego, sino también en la estructuración de su jurado. Es por eso que Guido Kaczka tomó la decisión urgente de llamar a una famosa figura que hace poco volvió al país para que esté por un tiempo en el programa de El Trece.

El programa de preguntas y respuestas se convirtió en uno de los más elegidos por la gente justificado por los buenos números que cosecha desde hace tiempo. De hecho, hace semanas que viene pisándole los talones a Masterchef e incluso ganándole en el rating a Telefe.

Sin embargo, como suele suceder, hubo algunos cambios de último momento que obligó a Guido Kaczka, conductor y productor, tomar decisiones. A la salida de Martín Liberman del jurado se sumó la de Nicole Neumann, quien transita un momento personal complicado tras la denuncia de su hija Indiana y la suspensión de su casamiento a fines del 2023.

Como la salida de la expareja de Fabián Cubero no estaba del todo concretada ya que Guido Kaczka le dejó las puertas abiertas, venían reemplazándola con algunas figuras, pero el conductor tuvo que enfrentar la situación. Según Diario Show, Nicole Neumann "no se comunica con la producción del programa y trata de estar con sus perros y su pareja Manu Urcera, ya organizando su boda para fin de año y el vestido de novia con Laurencio Adot".

A quién llamó Guido Kaczka para reemplazar a Nicole Neumann

Guido Kaczka llamó a nada menos que Evangelina Anderson, la modelo y bailarina que está de regreso en la Argentina por la contratación de River Plate a Martín Demichelis, su pareja, después de vivir en Alemania varios años. Ya tuvo algunas participaciones especiales en el ciclo y todo indica que se quedará por tiempo indefinido.

Nicole Neumann fue contundente al hablar de la denuncia de su hija: "Lamentable"

Nicole llegó el pasado lunes de Miami, donde pasó unos días de sus hijas, Allegra y Sienna, y dialogó con Intrusos ni bien arribo al aeropuerto de Ezeiza. La charla fue muy amena hasta que el cronista del programa de Flor de la V mencionó el nombre del ex jugador de Vélez.

El periodista le consultó si era verdad lo que había dicho el marido de Mica Viciconte sobre los desacuerdos que tienen entre ellos en cuanto a la crianza y tenencia de sus hijas. “La justicia sabe la verdad. Yo no tengo nada que decir. Vengo con mis niñas y venimos de unas vacaciones divinas. Es todo lo que tengo para decir”, afirmó Neumann.

Ante la insistencia del cronista, la mediática remarcó: “En la Justicia está la verdad y los tiempos". Luego, el periodista le preguntó si tenía algo para decirle a su ex por las acusaciones que le hizo. "Absolutamente nada Cuando uno está tranquilo, sabe que la verdad y la justicia lo es todo”. respondió.

“Con respecto a la supuesta denuncia de tu hija mayor, ¿algo que quieras decir?”, quiso saber el cronista. “Eso no existe. No sé por qué siguen hablando de algo que no existe. Es lamentable por las menores. Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar”, manifestó Nicola, visiblemente enojada con el tema.