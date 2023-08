URGENTE | Levantan un exitoso programa de Telefe: "No estaba feliz"

Telefe borró de la grilla un programa que le generaba mucho rating. La sorpresiva decisión que fue tomada por su propia conductora.

En Telefe ocurrió una situación impensada no solo puertas adentro, sino también para los televidentes. Es que se tomó la decisión de levantar definitivamente del aire un exitoso programa que pisaba fuerte en el rating y, al parecer, la conductora en cuestión no estaba a gusto con este formato.

La información fue brindada por Marina Calabró en la columna de espectáculos que tiene en Lanata Sin Filtro, el ciclo de Jorge Lanata por Radio Mitre. "Fue como una suerte de prueba para ver qué pasaba", explicó la periodista sobre el éxito de Telefe que ya no está más en la grilla.

Se trata de A La Barbarossa, pero no del ciclo diario que se emite de 9.30 a 11.30 horas, sino de la edición especial que en principio iba a emitirse todos los domingos. La conducción no estaba a cargo de Georgina Barbarossa, sino de Pía Shaw y Noe Antonelli, pero el formato no terminó de convencer.

"Fue como una suerte de prueba para ver qué pasaba. Hablé con alguien del canal y me dijo: 'La verdad es que nos trajo muchos dolores de cabeza el programa. Georgina no estaba feliz y en su equipo de todos los días generó discordia por la elección de las conductoras'", dijo Calabró sobre la información que recibió desde el canal. Otro de los programas que se hizo eco de esta situación fue Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

"Al programa le han puesto A la Barbarossa Edición Especial, desde la escenografía y el título del programa de Georgina, donde ellas trabajan como panelistas, pero el programa es de Georgina", explicaron sobre las internas. Y sumaron la tensión que hay detrás de cámara entre la conductora y su panel: "Georgina habría dicho 'me hice cargo de La Peña, chicos, estoy todas las mañanas..., ¿y nadie es capaz de avisarme que van a poner una edición especial con mi nombre y mis compañeras, con mi nombre?' Hay mucho lío".

El momento paranormal que asustó a Georgina Barbarossa en Telefe: "Es Rozín"

Georgina Barbarossa vivió un desopilante momento en La Peña de Morfi junto con sus compañeros de equipo. La conductora de televisión se asustó en pleno vivo y se comunicó con el fundador del programa, Gerardo Rozín.

Barbarossa reemplaza a Jey Mammón desde la desvinculación del humorista del programa por la denuncia pública de Lucas Benvenuto. De esa manera, la actriz está en la pantalla de Telefe seis días por semana: de lunes a viernes presenta su ciclo matutino A la Barbarossa.

La estrella de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Dulce Amor se asustó al escuchar un insólito ruido en el piso del ciclo que es co-conducido por Jésica Cirio y se mostró preocupada al respecto. "¿Qué pasó? ¿Qué es eso? esos ruidos?", soltó la exparticipante de Bailando por un Sueño.

"¿Hoy qué les pasa? Es Gerardo. ¿Gerardo, qué pasa que está tan mal? ¡Es Rozín! ¡Gerardo, déjate de joder!”, agregó por su parte Barbarossa, en alusión a la conexión que habría sentido con el histórico conductor fallecido en marzo del 2022. Si bien la conductora se rio después de sus dichos, muchos entendieron que todo se trató de una situación paranormal.