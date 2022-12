Una reconocida actriz confesó su amor por Alfa, de Gran Hermano: "Me gustó"

Walter "Alfa", participante de Gran Hermano, fue piropeado por una famosa actriz.

Una famosa actriz hizo un inesperado comentario sobre uno de los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe): Walter "Alfa" Santiago, el hombre de 60 años, el más grande de la casa.

Por primera vez, en Gran Hermano hay un participante que no tiene entre 18 y 30 años. Soledad Silveyra, quien años atrás fue la conductora de la primera edición del reality, opinó que la producción hizo muy bien al incluir a alguien de su edad. Además, aprovechó para tirarle un piropo.

"No está nada mal el señor grande", soltó la actriz, en diálogo con La Once Diez (Radio de la Ciudad) al referirse a "Alfa". "No soy fan, pero lo vi y me gustó que haya un veterano", aclaró. En este sentido, opinó que la presencia de una persona de su edad es algo que "está bueno, porque a la gente le interesa escuchar a otras cabezas, porque se nota increíblemente la diferencia". "Vi poco del programa ahora, vengo pispeando nomás", añadió.

Por último, "Solita" opinó sobre el rol de Santiago del Moro en la conducción y sostuvo que siempre le tuvo "una fe brutal", porque siempre estuvo convencida de "la cuota de humanidad y trato que era necesario poner en ese programa", teniendo en cuenta que años atrás Jorge Rial era el conductor de programa y llevaba mucho drama a la casa.

La revelación de Walter "Alfa" en Gran Hermano que sorprendería a Marcelo Tinelli

Recientemente, Walter "Alfa" estaba hablando en Gran Hermano sobre las múltiples amistades que mantiene con mujeres. El hombre sostuvo que la amistad entre el hombre y la mujer es posible, y para argumentar esto, ejemplificó sobre su vínculo con Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli.

"Yo tengo una amiga, Vero, que si vos la ves... Una rubia de ojos grises infernal, mide 1.80. Dormía con ella en el barco los fines de semana", comenzó el participante. Y reveló que se trata de Soledad: "Es mi hermana. Puede dormir al lado mío. Yo he tenido amigas que se han quedado dormidas en el barco conmigo. Amigas, punto".

Asimismo, dejó en claro que también tiene ese tipo de vínculo con la mamá de Barbie Simons, Alicia Gorbato. "Es mi amiga y ha dormido en mi casa. La respeto como amiga y ella me respeta a mí como amigo, no tiene por qué haber obligación de que haya una atracción física o sexual o de amor entre un hombre y una mujer", concluyó.