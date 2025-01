Una periodista de El Trece se atragantó en vivo y ocurrió lo peor: "Te vas".

Una movilera de El Trece pasó un incómodo momento en una salida al aire desde Brasil y asustó a los conductores del noticiero del mediodía, quienes no salieron del asombro ante el video del atragantamiento de la cronista. La reacción de Luis Otero ante el difícil momento que vivió su compañera.

Todo empezó en la transmisión de Mediodía Noticias (El Trece) cuando los conductores se fueron hasta Florianópolis en un móvil con Giuliana Salguero, quien analizó el fenómeno de los argentinos que están viajando a Brasil. La movilera empezó su aventura por la playa entrevistando a un comerciante local y "robándole" un pincho de camarones que procedió a comer. Pero lo que no hizo fue pelar la coraza del crustáceo y se atragantó en vivo, provocando las risas de sus compañeros en el noticiero.

"¡Hay que pelarlo!", sostuvo el conductor Luis Otero desde el estudio de El Trece aconsejando a Salguero. Por su parte, la cronista siguió con sus entrevistas a los turistas y pidió un poco de agua de coco a una de ellas, tras señalar: “Me está costando digerir las partes duras”. Minutos más tarde, sostuvo: “En este momento se me está clavando una espina”.

Pero la odisea de Salguero culminó cuando le pidió a otra turista un poco de agua porque le estaba siendo muy difícil la digestión de los camarones: “¡¿No tenés un poco de agua?! ¡Apurate, por favor!”. "Tenés que pelarlos antes de comerlo porque te vas a atragantar sino", cerró Luis Otero, entre risas, para cerrar la intervención de su colega.

Papelón en TN con el micrófono abierto: "Negro, gordo y cabezón"

El periodista Guillermo Lobo, uno de los conductores de la señal TN, vivió un acalorado momento al aire cuando uno de los columnistas de su noticiero cayó en una broma pesada que ocasionó una burrada al aire. La reacción del conductor y el video que no tardó en hacerse viral.

La situación se desencadenó cuando uno de los columnistas del noticiero que conduce Guillermo Lobo se dispuso a leer mensajes de los televidentes, sin percatarse que uno de ellos ocultaba un mensaje malicioso. "Un saludo rapidito a Lucho y a toda la banda: micho, tito, negro, gordo y cabezón", leyó el columnista sin pensar en el contenido del mensaje, una típica broma pesada que suele utilizarse en las redes.

Al instante, el resto del equipo no pudo ocultar su sorpresa y, entre risas, el conductor Guillermo Lobo encaró a su compañero de trabajo y le dijo: "¡Sos meme! Vamos a la pausa, ya volvemos". No es la primera vez que la señal de noticias TN es protagonista de momentos bizarros que salen al aire, ya sean por bloopers entre los conductores y periodistas, o móviles con entrevistas que no tardan en hacerse viral por su contenido desopilante.