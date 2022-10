Una participante fue a la cama de Thiago y se le declaró: "Quería decirte"

Los participantes de Gran Hermano empiezan a tener sus primeros roces en el juego y se establecen las estrategias para la supervivencia del más fuerte.

La casa de Gran Hermano (Telefe) está caliente y nadie quiere ser el primer eliminado. En pleno armado de juegos y estrategias, una participante se acercó hasta la cama de Thiago, lo sorprendió mientras dormía, se largó a llorar frente a él y se le declaró: "Necesito un amigo".

Las cámaras capturaron a Daniela, la oriunda de Moreno que sufrió bullying hasta que se operó los pechos para "ser linda", dirigiéndose hasta la cama de Thiago, el participante con una conmovedora historia de vida, visiblemente conmovida por quedar afuera del sistema de alianzas y traiciones y desahogándose frente a su compañero. "Estoy formulando la pregunta, no quiero herirte, no quiero espantarte tampoco. ¿Sabés qué pasa? Sos tan bueno. Me pareces re buen pibe mal, creo que uno de los más buenos que hay acá adentro, y quería decirte que...", empezó Daniela, tratando de contener su tristeza.

"Yo sé que esto es una cueva de víboras. Está todo bien pero te das vuelta y te muerden porque es un juego", siguió, mientras el joven Thiago empezaba a impacientarse y a pedirle que confíe en él. Minutos después, Daniela consultó: "Quería preguntarte si querés ser mi amigo".

Thiago la tomó de la mano y trató de abrazarla, pero Daniela se mostró un tanto distanciada -motivo que alertó a los internautas en las redes sociales (muchos sospechan que sea únicamente una estrategia para ganar)- aunque no tardó en romper en llanto. "Necesito un amigo acá dentro, fuera del juego", especificó Daniela ante Thiago, que la contuvo. "Quedate tranquila que yo te voy a escuchar. No te quiero ver llorar, quiero que estés con una sonrisa", cerró el participante más codiciado de la casa, por ser uno de los favoritos de la audiencia.

El hermanito de Thiago se quebró al verlo en Gran Hermano: "Juntando cartones"

Thiago se ganó el corazón de los televidentes y rápidamente se convirtió en uno de los preferidos, especialmente después de contar su historia de vida. LAM (América TV) entró a su casa, ubicada en González Catán, La Matanza, y mantuvo una charla íntima con su familia, compuesta por su padre y sus tres hermanos.

"Él no quería anotarse, nosotros le insistimos", contó Brisa, su melliza. "Ya lo ando extrañando, somos muy unidos. Como hermano es un gran ejemplo para todos y estoy muy orgullosa de él. La pasamos mal todos juntos y un pibe de su edad no pensaría en los hermanos. Me emociona su personalidad, que siempre nos nombra a nosotros... Cada vez que veo el programa, lloro", confesó la joven.

Su hermana mayor, Camila, quien pasó a ocupar el rol de madre en su casa tras el fallecimiento de su mamá, relató: "¿Sabés lo que es ver a tu hermano carretear? Eso es ganarse vida, te lo digo porque sé lo que es el frío, el hambre, no desayunar bien por traer un mango a tu casa. A lo que a nosotros nos unió el amor de hermanos, también mi padrastro. Hace diez años no tenemos mamá, fue muy duro".

Camila destacó que todo lo que está viviendo Thiago dentro del reality "es un lujo" y que nota que "él no está jugando, está disfrutando de los lujos de sentarse en un sillón, cocinar, comer...". "Pero ya va a tener que caer en la realidad de en dónde está y ponerse a jugar, no lo puede creer", explicó.

"Cinco días atrás estaba juntando cartones en la calle. Y ahora mirá donde está, está creciendo mucho él. Por suerte entró, porque sino seguiríamos juntando cartones con él", agregó su hermanito, entre lágrimas. "Creo que se está comprando a todos los argentinos, por lo que veo hablan todos de él, lo siguen todos. Me paran para felicitarme por Thiago y me dicen que están todos con él, es un orgullo para mí", sumó Julio, su papá.