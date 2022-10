Una mujer sedujo a Tinelli en Canta Conmigo Ahora: "Quedo linda al lado tuyo"

Una participante de Canta Conmigo Ahora (El Trece) sorprendió a Marcelo Tinelli al tirarle un sugerente comentario en plena grabación del programa. La mujer hizo reír a todos los televidentes, quienes la felicitaron por sus dotes de seducción.

La concursante, llamada Nadine Chantal, de 32 años y oriunda de Claypole, cautivó a todo el jurado con su interpretación de Me Das Cada Día Más, la icónica canción de Valeria Lynch. Al ser presentada por Tinelli, no desaprovechó la oportunidad para intentar seducirlo.

"Un placer. La verdad, estaba esperando este momento de mi vida a tu lado", le confesó Nadine. "¿En serio?", respondió el conductor. "Todos queremos saber cuánto medís", indagó la participante, a lo que Tinelli respondió que mide 1.88 metros.

"Bien, voy bien. Quedo linda al lado tuyo...", contestó Chantal con un tono pícaro. "Espectacular. ¿Yo quedo lindo al lado de ella?", les preguntó Marcelo a sus compañeros. "Qué emoción estar con vos", expresó la mujer. "Te veo suelta, muy deshinibida", observó Tinelli. "Estoy muy feliz, así que lo voy a disfrutar", prometió la concursante.

Revelan que L-Gante le habría soltado la mano Marcelo Tinelli

L-Gante, quien forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora, está muy unido a Marcelo Tinelli desde hace meses, no solo en lo que respecta a lo laboral, sino que también fueron vistos juntos en fiestas y eventos. Sin embargo, recientemente salió a la luz que el conductor se habría acercado al cantante para convencerlo de hacer negocios.

"Voy a contar algo que me va a traer problemas, pero lo voy a contar igual. Me contaron que Tinelli le quería vender una parte de su productora, de LaFlia, a L-Gante", anunció "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine). En este sentido, el panelista aseguró que esa amistad que muestran en redes sociales no es del todo genuina y que Tinelli intentó "encantarlo a L-Gante todo el tiempo" para que aceptara la propuesta.

Por otro lado, Carmen Barbieri se mostró desconfiada de esa teoría. "No, no seas así. Tinelli no es malo. A Tinelli L-Gante le cayó bien, porque sino él no da bola. No te pone el micrófono. Mirá que había cien jurados y Tinelli tenía a dos o tres que se le notaba en la cara que se moría de amor", sostuvo la conductora del programa. "Bueno, eso me habían contado a mí, que él quería venderle una parte de LaFlia. Pero me parece que L-Gante no estaba interesado, él se la esquiva", argumentó "Pampito".