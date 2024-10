Una mega figura de Disney tuvo un brote de acné en su rostro y mostró cómo está: "Mi piel"

Una estrella de Disney mostró su problema de la piel.

El acné es un problema de la piel que suele afectar a las personas en su adolescencia pero muchas veces también se da en la edad adulta. Un claro ejemplo del segundo caso es una actriz y cantante que protagonizó exitosos proyectos de Disney, quien compartió en sus redes sociales su drama cutáneo.

La celebridad en cuestión publicó en una de sus historias de Instagram una foto mientras su peinador se encargaba de su cabello y bromeó por el brote de acné que tuvo en la zona inferior de su rostro. "Incluso mi piel ya se hartó de mí", escribió la actriz en su posteo, en el que se puede ver la inflamación causada por el acné en su pera.

Se trata de Selena Gómez, actriz y cantante de la camada de chicas y chicos Disney como Miley Cyrus, Demi Lovato, los gemelos Sprouse y Los Jonas Brothers, que protagonizó la serie súper exitosa Los Hechiceros de Waverly Place y las películas de la misma. Además, Selena es conocida por las exitosas canciones que lanzó a lo largo de sus casi 15 años como artista musical, como Naturally, Love You Like a Love Song y Come And Get It.

La artista de 32 años decidió mostrarse a cara lavada para evidenciar que los problemas como el acné también forman parte de la vida de las celebridades, a pesar de que no es algo crónico en ella. Meses atrás, Selena se refirió a cuánto se esfuerza por mantener una buena salud cutánea.

El posteo de Selena Gómez.

Factores que pueden causar el acné

Desequilibrios hormonales. Dos ejemplos claros de este fenómeno son la pubertad y la menstruación. El cambio en los niveles hormonales conducen a que las glándulas sebáceas secreten más sebo, produciendo en última instancia más contenido graso.

El maquillaje y los productos para el cuidado del pelo suelen contener materia grasa. Esta, al presentarse en cantidad, puede obturar los poros y causar los brotes que tanto odiamos.

El factor genético cuenta. Como sucede con la calvicie, el hecho de tener antecedentes en la familia con acné puede contribuir a que nosotros también tengamos que luchar contra él.

Algunos fármacos pueden causar una secreción inusual de grasa en la piel . Por ejemplo, corticosteroides o litio.

El roce constante de la piel con objetos no contribuye en nada a combatir el acné, más bien al contrario. En este sentido, los sombreros, cascos, mascarillas o barbijos son aliados del acné, en la medida que causan presión o fricción en la piel.

Si se tiene acné ¿se puede hacer el skincare?

Si bien el acné es señal de que la piel está enferma, requiere de cuidados para mantenerse saludable. Es por eso que un rutina de skincare con los productos necesarios puede ser primordial para controlar el exceso de granitos y mejorar la piel. En este caso, la rutina debe incluir un limpiador suave que no reseque la piel. Además, es muy importante mantener la piel hidratada para evitar que se irrite o seque demasiado, lo cual podría agravar las lesiones de acné.