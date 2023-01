Una inesperada plaga atacó a los participantes de Gran Hermano y estallaron contra Telefe: "No pueden hacer eso"

Los concursantes de Gran Hermano llevan adelante la prueba del auto y debieron hacer frente a una abrumadora situación. Julieta le pidió a Alfa que la ayudara a matar a un tábano desesperada.

Los concursantes de Gran Hermano viven la prueba del auto, por la que no se pueden despegar del coche en cuestión. En medio de este desafío, los siete participantes que están en la casa desde el comienzo del reality y nunca salieron debieron enfrentar un grupo de insectos que les complicó la jornada. Las acusaciones contra la producción

"Basta, chicos. No pueden hacer eso de tirar un bicho así", soltó Julieta cuando un tábano la atacó. Acto seguido, la joven le pidió a su compañero Alfa que matara al insecto con una de sus crocs entre gritos desesperados, por el miedo que le tenía a los bichos presentes en el galpón donde los siete se encuentran atados al auto.

Maxi se arriesgó y lanzó en vivo una fuerte teoría sobre lo ocurrido en medio de la prueba: "Para mí lo mandó la producción. Es para que nos asustemos nomás". Por su parte, la exdiputada Romina Uhrig reaccionó sin tapujos ante los insectos: "Son de invernadero estos tábanos, porque mirá lo que son. Helicópteros".

El video del momento fue posteado por un usuario de Twitter y recibió insólitas respuestas: "Yo le mandaria cucarachas, lombriz, ratas, sapo algo para ver si aguantan todos jajajja, Ideas creativa 0, ya se que se hizo en otro GH pero modifica algo, ver las caras y la desesperación", "Tenían dengue los mosquitos... lo único que falta jajaja", "Si esta prueba lo hacían en Misiones, los mosquitos levantaban y se llevaban el auto" y "Con que necesidad Alfa se somete a ese calvario, teniendo autos y de alta gama dicho por su propia boca" fueron algunos de los comentarios.

El descargo de Coti tras las críticas por sus actitudes en el reality show

"La gente que está hablando mal de mí también me está ayudando un montón a crecer, y obviamente la gente que habla bien o crearon cuentas de clubs de fans los quiero mucho, pero siento que todo me está ayudando, sea malo o bueno", enunció la joven en diálogo con Verónica Lozano. Y sumó: "Prefiero mil veces que hablen de mí. Ayer llegué a un millón de seguidores en Instagram fue una locura y prefiero que incluso hablen mal de mí a que no hablen. Yo no soy traicionera ni me arrepiento de nada de lo que hice porque era un juego".