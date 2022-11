Una importante figura de El Trece pegó el portazo: "La diferencia es abismal"

Una importante estrella del canal confirmó su salida de la señal y explicó los contundentes motivos en una entrevista radial.

Otra salida golpea a El Trece. En un año de números inestables en cuánto al rating, la señal liderada por Adrián Suar perdió a una importante figura del mundo del espectáculo que formaba parte de su grilla matutina. En una reciente entrevista, la estrella explicó los motivos por los que decidió irse del canal del sol a semanas de finalizar el año.

Se trata de Carlos Monti, el famoso periodista de espectáculos que trabajaba en Nosotros a la Mañana junto a "El Pollo" Álvarez. Hace unos días atrás, el panelista se despidió del ciclo con gran emoción por los años compartidos y anunció que su salida era definitiva debido a otros proyectos. En este marco, el comunicador brindó una entrevista con el ciclo radial Por si las Moscas y profundizó en sus motivos para irse del ciclo y del canal.

"Me voy porque voy a emprender un nuevo desafío que es volver a tener mi propio programa de espectáculos en Net Tv. Recién estaba hablando con la producción para ver cómo va a ser, se va a llamar Entrometidos de lunes a viernes a las 17hs", comentó Monti. Luego adelantó: "Voy a estar con Andrea Bisso, Guillermo Pardini y Silvana García. También me ofrecieron de Kuarzo otra cosa pero eso será para más adelante".

Luego, el periodista profundizó sobre la situación particular de El Trece y reveló que nota una gran dificultad para levantar los números. "Este año vi la tele muy ajustada con presupuestos exiguos y como que vamos a tratar de hacer lo que podamos. Lo de Gran Hermano fue una sorpresa, y lo del Mundial vamos a tener que adaptarnos al mundo del fútbol", analizó.

"Gran Hermano realmente lo arrinconó a Marcelo, está bien que esta segunda parte de Canta Conmigo no sea como la primera. Cuesta pensar en una televisión sin ellos, los tiempos han cambiado", opinó. Por último sentenció sobre el panorama actual de la televisión: "Mirtha vive diciendo que se despide y tal vez sea este su último año, Susana hace lo que quiere, pero el año que viene va a ser un año electoral".

Trabajó con Adrián Suar en El Trece y reveló el calvario que vivió: "Fue difícil"

Un testimonio causó mucho revuelo en la TV argentina. Una reconocida artista que formó parte de ShowMatch en El Trece contó detalles del calvario que vivió junto a Adrián Suar luego de que en la farándula se corrieran diversos rumores que la vinculaban con el famoso gerente de programación.

Se trata de Magui Bravi, bailarina y modelo que formó parte del exitoso ciclo del Bailando por un Sueño con ShowMatch, donde Suar se destacó como uno de los grandes productores. De acuerdo a lo que precisó en diálogo con Toda la Vida, recordó lo mal que la pasó cuando se rumoreaba que tenía un romance con "El Chueco".

"A mi novio al principio las grabaciones de noche le parecían raras. Después se acostumbró. Fue difícil. No fue el único rumor", señaló Bravi. Y luego resaltó que también la vincularon con otros hombres. "Sobre todo cuando estaba en el Bailando.aparecía gente que no vi en mi vida. Entendí que era parte del juego pero me costó. Cuando los dos (por Adrián) dijimos que no, no salió en ningún portal. Eso no funciona", agregó.

En aquella época, Magui solía enojarse "con esas cosas". Sin embargo, logró lidiar con las versiones y mantener firme su relación con su pareja actual. "Él lo entendió al toque porque imaginate que yo estaba con él. Me perjudicó a nivel laboral porque en ese momento había hecho un casting para la productora. Tuvo que ver porque si mi primer trabajo era justo en la productora… era obvio que no me lo iba a dar. Lo tomé así. Con Adrián nunca hablamos. El aclaró y yo aclaré".