Una importante figura de América TV sufrió un choque camino al canal: "Ortopédico"

El conductor contó la situación con lujo de detalles y aseguró que "no había sido su culpa".

A horas de arrancar su programa en vivo, una importante figura de América TV sufrió un choque con su auto que lo tomó desprevenido. Antes de iniciar con el contenido pertinente de su ciclo, el conductor contó los detalles e hizo énfasis en que "no fue su culpa".

Se trata de Fer Dente, conductor del ciclo nocturno La Noche al Dente que supone un gran éxito para el canal de Daniel Vila. El actor y productor confesó que había tenido un día accidentado ya que, antes de llegar a su programa, lo chocaron de atrás y lo hicieron pasar un muy mal momento.

"Hoy me chocaron, estoy bien. No me fue mi culpa. Yo estaba en el semáforo esperando y de la nada siento el latigazo", empezó por contar el conductor con el humor que lo caracteriza. "Así que, por ahí mañana caigo con el cuello ortopédico", continuó Dente.

Luego, continuó con su relato: "Era un auto de alta gama el que me chocó, muy hermoso. Me bajé pensando que me lo había abollado, pero no tenía nada por suerte. Mi Fiat se la banca". Por último, sentenció: "Entonces el chabón se asoma y me dice '¿estás bien? ¿necesitás que me baje?', pero le dije que no ya estaba, me estaba viniendo para el canal".

Ángel de Brito estalló contra la producción de América TV: "En este canal"

Ángel de Brito se enojó en sus redes sociales con una actitud de las autoridades de América TV por un manejo que tuvieron con el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli. El conductor habló de una negativa del canal de Daniel Vila en relación a llevar a su colega a LAM y se mostró furioso al respecto.

"A Tartu no lo dejan venir a #LAM “porque consideran que hay mucho para hablar del tema y necesitan a su gente disponible al 100 en su programa”. Pero…aparece en los noticias del trece. Todo normal en América TV", enunció el exmiembro del jurado de Bailando por un sueño. De Brito de esa manera dejó en claro que quiso llevar a Tartúfoli a su programa para que hablara sobre el caso de Marcelo Corazza y desde el canal no lo habrían dejado.

"Tartu" forma parte de A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América, y el canal habría priorizado dar exclusividad a ese programa en relación a la información de Tartúfoli. El enojo de Ángel de Brito se dio porque se enteró que su colega había estado en El Trece para aportar información del caso Corazza, por lo que las autoridades de América le habrían dado el permiso de ir a ese canal pero no de hablar en su programa, que también es parte de la emisora.