Una histórica de América TV volvería para ocupar el prime time tras el final de TV Nostra

Tras el sorpresivo final de TV Nostra, América TV se movió incansablemente para encontrar su reemplazo en el prime time y ya lo habrían hallado, en lo que sería el regreso de una histórica conductora al canal.

El sorpresivo final de TV Nostra dejó a América TV con un hueco difícil de llenar, ya que se trata del prime time nocturno. Rápidamente, los responsables de la grilla empezaron a moverse para encontrar un reemplazo para el ciclo de Jorge Rial y todo parecería indicar que lo encontraron. En vez de un programa de actualidad y espectáculos, la alternativa que manejan en el canal del Grupo América sería un programa de entretenimientos con la conducción de una histórica, que regresaría a la señal dirigida Daniel Vila.

El comienzo de TV Nostra fue prometedor, tanto en el rating como en el invitado -Matías Morla habló por primera vez tras la muerte de Diego Maradona-. Pero con el correr de las semanas, los niveles de audiencia fueron cayendo hasta que el propio Jorge Rial decidió dar un paso al costado y terminar con el proyecto que lo alejó de Intrusos después de 20 años. En América TV tomaron la rápida determinación de trasladar a las 20.30 hs a Los Mammones, el ciclo que suele ser el más visto en la señal.

Pero desde que se reveló que el programa de Jey Mammón ocuparía el lugar de TV Nostra, desde el canal se encargaron de señalar que solo era algo temporal mientras reacomodaban su grilla. Según información compartida por Pablo Montagna y Ángel de Brito, América TV ya tendría definido quién reemplazará de forma firme a Jorge Rial: se trata de Pamela David, que volvería a la pantalla de la señal del Grupo América. Su regreso sería con un proyecto diario orientado al entretenimiento con un "estilo ruleta millonaria", detalló Montagna.

Por su parte, Ángel de Brito reveló que el regreso de Pamela David se daría recién para julio y que los horarios tentativos que se manejan serían el de las 20.30 hs o las 22 hs. Esta información no contrasta con lo que la conductora había declarado a fines de mayo en diálogo con Catalina Dlugi por La Diez Once, cuando aseguró que iba a volver a la televisión, "pero no a cualquier precio".

En la misma entrevista, David aseguró que su motivación principal para regresar al medio era transmitirle alegría a la gente, sobre todo en tiempos de pandemia y coronavirus. “El rating es tirano. Lo bizarro y lo amarillista es lo que garpa", analizó la conductora, al tiempo que agregó que no quería seguir haciendo Pamela a la tarde porque "decía cosas que le podían afectar a alguien”.