Una figura se quedó sin trabajo por estar con Tinelli: "No me querían por eso"

Inesperado momento para una de las mayores figuras de ShowMatch. La anécdota sorprendió a todos.

Sin dudas que ShowMatch fue uno de los impulsores de grandes figuras de la farándula argentina. Sin ir más lejos, personalidades como Laurita Fernández ganaron popularidad gracias a la empatía generada con el público del programa conducido por Marcelo Tinelli... Y también generaron rechazo en otros ámbitos.

Según narró la propia Laurita, fue descartada como integrante del elenco de Violetta (serie de Disney en la que Tini Stoessel fue protagonista) debido a su trabajo dentro de la productora del "Cabezón": “Una semana antes de arrancar me llaman y me dicen que no iban a querer contar conmigo".

"Después averigüé y me enteré que fue porque se habían dado cuenta de que había estado en ShowMatch y no me querían por eso”, agregó Laurita Fernández, quien en ese momento recién estaba haciendo sus primeras armas como bailarina en El Trece y recibió un golpe duro del cual se pudo reponer.

Actualmente, Laurita Fernández cuenta con una amplia trayectoria en los medios y logró ser conductora de importantes programas. Sin ir más lejos, está al frente de Bienvenidos a bordo, ciclo de Guido Kaczka y en el cual se encuentra como reemplazo del conductor (NdeR: Kaczka se tomó vacaciones).

Laurita Fernández humilla a Guido Kaczka en El Trece

Laurita Fernández debió tomar los hilos de Bienvenidos a Bordo, programa emitido por El Trece. Es que Guido Kaczka se tomó vacaciones, por lo que será reemplazado durante algunas semanas. Sin embargo, y para la curiosidad de las autoridades del canal, durante los primeros días de conducción, la modelo y presentadora lo humilló con números muy buenos en el rating.

El debut oficial de Laurita al frente del exitoso ciclo del canal perteneciente a Grupo Clarín tuvo lugar el pasado 17 de enero y cosechó números aceptables. El promedio fue de 4.2 puntos de rating, quedando en segundo lugar ante la novela turca Hercai, transmitida por la competencia Telefe, que obtuvo 10.1 puntos en la misma franja horaria.

De todas formas, con el correr de los días, Bienvenidos a Bordo mejoró los puntajes y llegó a tener picos de 5.0 puntos. De hecho, y en comparación con los números que venía haciendo Kaczka durante la primera y segunda semana de enero, Laurita Fernández mejoró el rating y quedó bien posicionada.