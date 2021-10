Una figura explotó contra MasterChef y fue letal: “No podría cocinar un cadáver”

La celebridad abrió su corazón y no dejó dudas de su mala impresión ante el reality. La tercera temporada de MasterChef está próxima a ser estrenada.

Un actor se expresó sobre su negativa a participar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity y dejó en claro que nunca podría sumarse a esa competencia. El artista hizo alusión a su filosofía de alimentación y aseguró que nunca podría cocinar productos que contengan animales muertos.

Se trata de Nicolás Pauls, quien se sinceró en una entrevista con Ulises Jaitt y lanzó: “Pasa que soy vegano y no podría cocinar un cadáver”. "No lo consumo para saber qué se hace ahí. Cada cual atiende su juego y elige qué ver y qué consumir. Ojalá que cada uno lo elija decidiendo realmente, no de manera casi inducida. No me sentiría cómodo que me propongan cocinar un cadáver”, sumó luego, en alusión a que no conoce la dinámica del reality show porque no ve ese tipo de programas en su cotidianidad.

“Hace treinta años que no tengo televisión. Me informo con la computadora. Si elijo ver algo es alguna serie, pero la verdad que no consumo mucho”, concluyó el actor y dejó en claro cuán reticente es al consumo de productos televisivos.

Nicolás Pauls sobre la entidad solidaria fundada por su hermano Gastón

El actor se refirió al proyecto que Gastón Pauls creó hace 17 años, en el que él también trabaja. “El fin de Casa de la Cultura es darle clases de arte, de música, de teatro, de fotografía y de escritura, a niños en situaciones muy complejas, que están atravesando situaciones de vulnerabilidad de derechos, entonces se arman talleres en todas estas disciplinas, en barrios carenciados, en institutos de régimen cerrados, en hogares”, explicó.

“Les propongo que escriban ideas y tomo esas letras, escritas por niños de entre seis y veintipico de años, y convoco artistas de todo el mundo, para que cada uno elija una letra y componga una canción de cuna para esa letra”, continuó Pauls y cerró: “Es una coautoría entre músicos de todo el mundo y estos niños. Así sacamos estos tres discos, en donde estuvieron Luis Alberto Spinetta, Ricardo Mollo, Fito Páez. Un montón de nombres de acá, Uruguay, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Irlanda”.

Nicolás Pauls sobre el paso del tiempo

“El águila a los 40 se siente ya muy vieja, sus plumas no dan más, su pico esta todo roto, sus uñas están muy largas…. entonces es, o sigue viviendo así o se renueva. En ese momento de la vida es muy común tener un momento de crisis, que es maravilloso para poder transformarnos”, reflexionó Nicolás, en alusión a haber llegado a sus 40 años.