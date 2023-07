Una figura de Luzu TV y contó el problema de salud que enfrenta: "Traumático"

Una columnista del medio contó el problema de salud que enfrentó en su adolescencia. La joven contó cómo convive con su afección en Luzu TV.

Una panelista de Luzu TV se pronunció sobre un problema de salud que comenzó a afectarla en su adolescencia y reivindicó la importancia de contar ese tipo de historias en medios masivos para generar consciencia. La joven reveló que sufre epilepsia y dio a conocer cómo ha convivido con ese diagnóstico a través de los años.

El programa Red Flag comenzó a finales de agosto del 2022 y está conducido por Grego Roselló. Los columnistas son Agustín Franzoni y Manuela Viale, a pesar de que en el comienzo del ciclo la influencer Tuli Acosta también formaba parte del equipo.

La hija de Ignacio Viale del Carril -medio hermana de Nacho y Juana Viale - dio a conocer que a sus 13 años comenzó a tener lagunas mentales cuando leía en voz alta cualquier tipo de texto. "Mis viejos me llevaron al médico y me dijeron que tenía epilepsia. Empecé con medicación y en estos años tuve varios episodios de convulsión. Mi primer episodio fue a los 17, tres días antes de mi viaje de egresados. Mis viejos me dijeron que si el médico no me dejaba ir, no iba. Para mí fue traumático porque es la etapa de la adolescencia donde no te importa nada", relató la actriz.

"Yo vivo una vida absolutamente normal y quiero decir que mucha gente puede tener lo mismo que yo. De los 13 a los 17 no tuve convulsiones pero sí lagunas, y fingía demencia", relató la celebridad de redes. En el estudio de Luzu estaba presente un médico que destacó como lo más importante a la hora de ayudar a alguien en un ataque de convulsión procurar que no se golpee y llamar a emergencias. "Gracias a todos por la empatía y por darme este lugar de sentirme cómoda para poder contarlo", soltó Viale hacia sus compañeros.

El comentario de Mirtha Legrand a la hija de Juana Viale

La diva de los almuerzos acudió a la ceremonia de los Martín Fierro acompañada por su descendencia femenina: Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis. La joven de 20 años recibió un duro comentario por parte de su bisabuela en pleno vivo de Telefe, debido a su vestuario: "¡Ámbar, qué escotada que estás. Muy escotada!". Juana Viale defendió a su hija y soltó: "Así son las nuevas generaciones, abuela".