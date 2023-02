Una figura de El Trece se quebró y explotó contra todos en vivo: "Son una mierda"

La controversia se volvió a apoderar de una de las grandes apuestas de El Trece cuando una figura explotó contra todos.

Una destacada figura de una de las grandes apuestas de El Trece para este 2023 quebró en llanto al aire y apuntó contra todos en la señal del Grupo Clarín. "Son una mierda", explotó la estrella de la segunda temporada de El hotel de los famosos ante las cámaras tras un fuerte cruce.

El éxito rotundo de Gran Hermano en Telefe llevó a El Trece a buscar la forma de competir con su rival para arrebatarle espectadores, algo que viene sin conseguir desde hace ya un buen tiempo. Al ver las buenas cifras que recogió la primera temporada de El hotel de los famosos, la señal del Grupo Clarín intentó continuar esa senda con la segunda edición, pero los números no acompañaron y debieron cambiarlo de horario para no enfrentar directamente al reality del canal de ViacomCBS.

Establecido por las tardes en la grilla de El Trece, la segunda temporada del reality que conducen Pampita y "Chino" Leunis no para de acumular hechos cargados de controversia, con la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano contra Federico Barón como el caso más extremo. En las últimas horas, la polémica volvió al Hotel de los famosos con la explosión de Rocío Marengo, que tras un fuerte cruce disparó contra todos.

"No lo sé hacer, no quiero ser mala. Te juro que no me di cuenta. Me siento una boluda. (Damián) fue un maricón y se lo vuelvo a decir", rompió en llanto la mediática luego de dejar que Damián Aguilar eligiera a Yasmín Corti para enfrentar a Enzo Aguilar en la H. Entonces, la bailarina le recriminó a Marengo que no le creía que no se hubiera dado cuenta de que al permitir esta situación la ponía en riesgo a ella de quedar eliminada.

"Lloro porque me da bronca, son unos cínicos. Se miran haciéndose los buenitos y son una mierda", se quejó Rocío Marengo entre lágrimas y totalmente angustiada por no poder ayudar a una de las chicas a salvarse de una posible eliminación.

Renunció una de las máximas figuras de TN y El Trece y dejó contras las cuerdas al Grupo Clarín

"Todos los finales son, en verdad, nuevos comienzos", expresó Eleonona Pérez Caressi, mejor conocida como "La Beba", quien desempeñó sus actividades como periodista especializada en música. Su renuncia se sumó a la de Bebe Contepomi, reconocido por su labor en la rama cultural, quien dejó TN meses atrás con una supuesta pelea con los directivos del canal, según se filtró.

"La vida se trata de tomar decisiones para ser felices, nada más ni nada menos", subrayó en un posteo realizado a través de una historia de Instagram. En una primera instancia, los motivos de la renuncia habían sido por disconformidad con el canal, de acuerdo a lo informado en distintos portales dedicados al mundo del espectáculo, pero no fue así.

"La Beba" se fue en buenos términos y por el momento, se desconoce su futuro laboral. La salida de la periodista se suma a la ola de renuncias en los distintos canales de televisión que se dieron en este último tiempo, más precisamente durante el verano, con focos de renuncia en TN, El Trece y América TV.