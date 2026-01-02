Una figura de El Trece se despidió llorando en vivo: "Fui muy feliz acá"

Una figura de El Trece se despidió entre lágrimas.

“No es un adiós”. Con esa idea flotando en el estudio y la voz quebrada, una de las integrantes de Tarde o temprano puso en palabras el cierre del ciclo que Canal Trece decidió levantar. El programa terminó su recorrido con una despedida atravesada por la emoción, pero también por una reflexión poco habitual en la televisión: la posibilidad de trabajar bien, sin tensiones internas, incluso cuando llegan las malas noticias.

El final del envío dejó varios momentos destacados, aunque fue Belén Ludueña quien concentró la atención al hablar desde un lugar profundamente personal. “Esto soy yo. Siempre lloro”, dijo sin intentar ocultar la emoción, y enseguida explicó por qué ese cierre no era sinónimo de tristeza. “Estas son lágrimas de felicidad. Porque me está pasando lo mejor de mi vida, que es mi bebé”.

Antes de ese momento, Fernanda Iglesias había aclarado que su salida del programa no implicaba un alejamiento del canal. “Yo me despido por un ratito porque tengo la gran suerte de seguir en el canal. Me encanta trabajar acá y fue muy lindo trabajar en este programa”, expresó la panelista aunque no reveló dónde continuará.

La emotiva despedida de María Belén Ludueña

Ludueña eligió destacar el funcionamiento interno del equipo y dejó una frase que resumió el espíritu del ciclo: “¿Sabés cuándo te das cuenta de que un equipo es bueno? Cuando se enteran de las malas noticias y les ponen el mismo entusiasmo”. Lejos de instalar la idea de un cierre definitivo, Ludueña eligió correr el foco hacia el futuro. “Es un ‘hasta pronto’”, aseguró, antes de despedirse del público con una frase que funcionó como síntesis de toda la experiencia: “Fui muy feliz acá”.