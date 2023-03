Una exfigura de TN confirmó lo que todos pensaban del canal: "Luché mucho"

Una exfigura de TN reveló el verdadero motivo por el que dejó la señal luego de 17 años en el canal del Grupo Clarín.

Una figura de Todo Noticias que se fue del Grupo Clarín hace muy poco rompió el silencio y reveló el verdadero motivo de su inesperada salida. "Luché mucho", se sinceró la conductora en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), que se sumó a la sangría que provocaron Diego Leuco y Bebe Contepomi con sus sorpresivas partidas de la señal.

El Grupo Clarín está luchando desde hace un tiempo con las flojas mediciones de rating de El Trece, por lo que ensaya cambios en su programación de forma casi constante, buscando encontrar la combinación justa que le permita levantar frente al fenómeno Gran Hermano que vive Telefe, su principal competidor. Además, las señales debieron enfrentar las salidas de varias figuras importantes en los últimos meses.

Quien se sinceró recientemente sobre su partida de los canales del Grupo Clarín fue nada menos que Eleonora "La Beba" Pérez Caressi. Pese a que la conductora ya había contado en sus redes algunos motivos que la habían llevado a tomar la decisión de seguir los pasos de su "mentor", "La Beba" habló con Por si las moscas y dio más razones por las que se fue de la señal de noticias.

"Vengo hace tiempo sintiendo que es un ciclo cumplido. Lo pensé , lo maduré, evalué todo, lo puse en la balanza y sentí que era el momento. Que para no traicionarme a mí misma, tenía que dar ese paso", comenzó explicando la conductora. En ese sentido, agregó que hace unos años su carrera tuvo un "quiebre" cuando quiso salir más a la calle y tuvo la posibilidad de hacer más contenido sobre música.

Pese a su importante decisión de dejar TN, "La Beba" reconoció que todavía no tiene en claro cómo seguir: "Hoy no sé si quiero conducir, si quiero estar en la calle, si hago un casting y termino actuando. Quiero estar en paz. Lo principal es no traicionarme, lo que quiero es no traicionarme". "Luché mucho por estar en el programa, siempre quiero estar en el lugar que me haga más feliz, y para saberlo es probar varias cosas, la vida es experiencia", agregó sobre su paso por La Viola.

Estallaron las denuncias contra Marcelo Tinelli por Canta Conmigo Ahora: "No nos pagan"

Marcelo Tinelli transita una inesperada situación que lo compromete legalmente y está vinculada a su conducción en Canta Conmigo Ahora, el reality show que se emitió por El Trece desde julio hasta diciembre de 2022. En las redes sociales, hubo varias denuncias hacia el oriundo de Bolívar por un motivo que encendió las alarmas.

"Gente, vengo a hacer un descargo. La Flia no nos paga a la gente que estuvo como jurado de Canta Conmigo Ahora. Dejaron de pagarnos sin ningún tipo de explicación", lanzó Sonia Savinell, una de los 100 jurados que tuvo el programa, quien subió un video a su cuenta de Instagram. La locutora y actriz enfatizó en que dejaron a todos sin cobrar en Navidad: "¿Cuándo Marcelo Tinelli, Chato Prada y toda la gente que labura ahí nos va a pagar los dos pesos que son hoy el sueldo del año pasado?".

La acusación de Sonia no fue la única: Déborah Turza, quien también integró el jurado, realizó un contundente posteo en sus redes. "Me parece importante hacer este video explicando un poco y también manifestando lo que está pasando. Por el programa que ya hemos trabajado nos han dejado de pagar, hay todo un mes que todavía no cobramos y no nos dan ninguna explicación ni algo concreto. Ya me parece grave", indicó, y agregó que pidieron respuestas de buena manera y hasta mandaron mails.

Por el momento, ni Marcelo Tinelli ni El Trece salieron a dar explicaciones frente a las denuncias públicas y los reiterados reclamos. "Canal 13 pagá, o La Flia, sacá la guita de algún lado", cerró Sonia Sivelli de manera contundente en el cierre del video.