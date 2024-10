Una exestrella de El Trece contó lo que se animó a pedirle a Adrián Suar: "Quiero"

Adrián Suar fue contactado por una exfigura de El Trece.

Adrián Suar es uno de los productores de televisión más relevantes de la últimas décadas en Argentina, ya que decenas de sus producciones tuvieron éxito masivo. De ese modo, las recientes declaraciones de una protagonista de una de sus tiras tuvieron repercusión, al conocerse el pedido que le hizo al empresario.

Las Estrellas fue una novela muy exitosa, emitida en 2017 por El Trece y producida por Adrián Suar, protagonizada por las actrices Natalie Pérez, Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea y Justina Bustos, quienes interpretaban a cinco hermanas que heredaban un hotel. La primera de las artistas nombradas habló en una reciente entrevista y reveló el pedido que le hizo a Suar, en relación a esa tira.

"Las Estrellas fue un éxito, me siguen escribiendo diciéndome 'yo quiero que la pasen otra vez' y me encantaría que Adrián diga 'hagamos la segunda temporada'", comentó Pérez en alusión a la continuación de la tira. Y luego expuso todo sobre el pedido que le hizo a Suar: "Siempre estamos coqueteando con la idea en el grupo de Las Estrellas y le escribimos a Adrián con la idea de 'che, estamos para hacer una nueva'. Tenemos las ganas pero cada una tiene sus proyectos, familia".

