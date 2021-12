Una excompañera en Combate dejó mal parada a Laurita Fernández: "No le gustaba"

Una excompañera en Combate, por El Nueve, destrozó a "Laurita Fernández" por algunas actitudes en el programa que condujo.

Laura "Laurita" Fernández fue la conductora de Combate (El Nueve) entre 2014 y 2018. Si bien el programa de televisión tuvo mucho éxito entre la audiencia joven, también quedaron fuertes internas entre algunos de sus exparticipantes que, al parecer, todavía no fueron resueltas.

Ahora, fue Estefanía "Estefi" Berardi la que destrozó a la bailarina, coreógrafa, conductora, modelo y actriz de 31 años. Durante el ciclo Mañanísima que comanda Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, la panelista reveló algunas actitudes que tenía la presentadora en el canal y que la dejan muy mal parada.

Laurita Fernández fue incendiada por otra ex Combate: "No le gustaba"

Mientras Carmen Barbieri y "Pampito" dialogaban sobre el tema de las preferencias en la pantalla chica nacional, Berardi recordó una anécdota que le ocurrió con Laura cuando compartieron el show de El Nueve. Sin ningún tipo de filtro, lanzó: “Cuando estaba en Combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que hubiera otra chica con el mismo color de su ropa en cámara”.

“Entonces, me mandaban a cambiarme", amplió Estefanía, que explicó además que "era por el color, no quería que usara el mismo color". Y detalló que ella "tenía que bajar al vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba”. Sin embargo, en ese momento, Carmen acotó a modo de defensa de Fernández: “Entonces no era mala. A mí no me molesta eso, incluso nosotras hoy estamos del mismo color”.

Laurita Fernández y Stefi Berardi, en sus épocas de Combate por El Nueve.

Por último, Berardi confirmó que su colega se mostraba desinteresada cuando le hablaba para resolver aquel inconveniente: “Ella me decía ‘mandame un mensajito y preguntame, y yo te digo qué me pongo para yo saber. Pero después no me decía... Yo le preguntaba ‘¿Lau, qué te ponés mañana?’. Y me contestaba ‘no, no sé, ni idea’”.

Qué fue Combate, por El Nueve

El programa de televisión que condujo "Laurita" Fernández entre 2014 y 2018 se trató de un desafío entre un grupo de jóvenes que eran divididos por equipos: el verde y el rojo. Allí, debían afrontar diferentes juegos de destreza, talento y agilidad vinculados con el baile y la habilidad mental para distintas situaciones en busca del premio mayor.

De Combate surgieron algunas figuras de la actualidad como Micaela "Mica" Viciconte, Florencia "Flor" Vigna y hasta la propia "Estefi" Berardi.