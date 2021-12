Una ex ShowMatch destrozó a Moria Casán: "No merece respeto"

Una ex figura de ShowMatch cruzó duramente a Moria Casán y denunció que le "hizo mucho daño".

Moria Casán fue destrozada por una ex figura de ShowMatch (El Trece) en las últimas horas, y luego de que la diva demostrara su alegría en las redes sociales por haber conocido el estadio de "La Bombonera" en el partido en el que Boca goleó por 8-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Liga de Fútbol Profesional argentina.

Una de las estrellas mediáticas del ambiente artístico más importantes de la última década no tuvo piedad con "La One" durante su entrevista con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina por La Once Diez, Radio de la Ciudad (AM 1110). Se trata de Adabel Guerrero, modelo, bailarina y vedette que tuvo buenas participaciones por el programa de Marcelo Tinelli.

Adabel Guerrero destruyó a Moria Casán: "Me hizo mucho daño"

Adabel Guerrero, quien comenzó la conversación con el repaso de sus inicios que la llevaron a ser bailarina y vedette, indicó: “La danza me salvó la vida y muchas personas, no hay una particular, porque sino sería muy egoísta con el resto. A partir de los ocho años empecé a hacer la carrera de danza y después, a los 14, ya estaba bailando con Iñaki Urlezaga”.

Además, resaltó que su vida no fue fácil cuando era más joven: “Tenía miedo de vivir en la casa con mi hermano por toda su situación y su entorno, después me fui a vivir con mi abuela para otro lado, después mi abuela se va con mi tío... Cuando te sentís solo y perdés a casi toda tu familia y no tenerla, no tener una contención, a mí me hizo mucho daño. Yo pensaba ´¿cómo no puedo tener una mamá, un papá, un hermano?´”.

Cuando Adabel Guerrero fue parte del Bailando por un Sueño, por El Trece.

Ya sobre el final de la charla, Adabel Guerrero cruzó duramente a una de las celebridades más trascendentes del país: “Con Moria Casán sí tuve un problema, me hizo mucho daño... No sólo que no la quiero sino que tengo un pensamiento bastante negativo hacia ella. Alguien que está haciendo daño sentado en una silla no merece ningún respeto para mí". Y resaltó: "A mí no me gusta la gente que vive de hacer daño a los demás”.

Adabel Guerrero y Moria Casán, una historia de amor y odio

Tanto la bailarina de 43 años como la diva de 75 compartieron varias ediciones del Bailando por un Sueño (El Trece), con Marcelo Tinelli como conductor. Si bien en ShowMatch demostraron sus diferencias públicamente en reiteradas oportunidades, ninguna de las dos protagonistas había sido tan lapidaria en ese sentido. Por supuesto que habrá que esperar a la palabra de "La One", que se caracteriza por tener una lengua filosa.