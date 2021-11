La desgarradora confesión de Adabel Guerrero: "Quería que me pise un auto y desaparecer"

Adabel Guerrero reveló detalles sobre la época más difícil, cuando intentó quitarse la vida, durante su aparición en PH, Podemos Hablar.

Adabel Guerrero comenzó su carrera de vedette y bailarina desde muy chica, cuando fue por primera vez a un casting de Reina Reech y desde entonces saltó a la fama. Sin embargo, su infancia no fue nada fácil: hija de una madre que sufría de adicciones y de un padre que vivía en otro país, Adabel tuvo que cuidar de su mamá junto con su hermano, que cuando cumplió 14, se fue de su casa.

Durante una aparición en el programa PH, Podemos Hablar, contó cómo las situaciones difíciles que atravesó durante su niñez y su adolescencia afectaron en su salud mental hasta el punto de querer quitarse la vida.

“Mi mamá tuvo muchos problemas con adicciones. Tuvimos una vida dura con mi hermano. Yo era más la mamá de mi mamá que ella de mí. Y por su problema de adicciones, muere y yo me quedo sola, porque mi hermano a los 14 años se fue de casa. Le encontraba las botellas escondidas y se las llenaba con agua. No tenía a quién pedirle ayuda”, empezó.

Además de ella, también estaban como invitados Flor Vigna, Iván Noble, Roberto Edgar y Roberto Moldavsky. En un momento, Edgar contó que tuvo un intento de suicidio y Adabel se sumó y también contó su historia. “A mí también me ha pasado de querer irme a la mier... de este mundo”, reveló.

“Me ha pasado en momentos en que me sentí y estaba sola, cuando mi mamá ya había fallecido, mi hermano se había ido, mi papá no estaba, no estaba en pareja. Estaba sola en una casa que se venía abajo y me moría de miedo, porque no tenía rejas ni nada. Sentía que no tenía nada, ni laburo, no tenía un mango, nada”, continuó Guerrero.

“Yo decía: ‘¿Esto es la vida? ¿17 años y ya estoy así? ¿Cómo voy a terminar?’. No tenía a nadie que me ayude. Y me acuerdo que salí corriendo por la calle, quería que me pise un auto y desaparecer, porque no tenía terraza para subirme. Pero me cansé de correr y no me pisó ningún auto. Me senté en la vereda a llorar”, recordó.

“A partir de ese día empecé a hacer un ejercicio que hago cada tanto y pienso. Si en este momento me voy de este mundo, ‘¿qué pierdo?’ Y pierdo mis ilusiones, la vida que tengo, con lo que todavía sueño, y que si me voy el no ya está dado. Lo que me ayudó a salir fue que el ‘no’ ya estaba dado, ir por el ‘sí’”, cerró Adabel.

Cómo fue el primer casting de Adabel Guerrero con Reina Reech con el que saltó a la fama

“Tuve varias cosas que me cambiaron la vida, pero en lo laboral hubo una situación visagra que para mí fue como muy destino. Yo trabajé siempre como bailarina y vi en el diario que había una audición para una revista para Carmen Barbieri y Miguel Ángel Cherutti, que Reina Reech iba a tomar el casting. Entonces yo agarro, tomo el tren, me vengo para Buenos Aires, llego al lugar y había llegado tarde para el casting”, comenzó.

“Me quedo sentada en la puerta, obviamente, sentí que ya había pasado mi oportunidad, y me encuentro con un amigo que me dice: ‘En un par de horas van a hacer un casting para las destaque’”, prosiguió Guerrero, en referencia a esas fotos de modelos y vedettes que aparecían al costado en las revistas.

“Me puse los tacos más altos que tenía, unos rellenos en el corpiño y empezaron a llegar las chicas más conocidas en ese momento y cuando llega Reina Reech yo empecé a bailar: patada, patada, giro, giro giro, piruetas. Empecé a hacer todo lo que sabía para llamar la atención. Terminó el casting y dije ‘No me elgieron, ya fue’”, añadió. Sin embargo, estaba equivocada.

“Y me llama Reina aparte y me dice: ‘Mirá, te elegimos. No como destaque, sino que vas a ser la segunda vedette del espectáculo. Necesitamos a alguien que esa bailarina, que llame la atención’. Yo, que me imaginé que no iba a dedicarme a esto, pasé a la calle Corrientes y de ahí empecé a seguir pateando para no caerme de esa oportunidad. Traté de hacerme famosa no para hacerme la linda sino para que no me falte trabajo”, cerró.