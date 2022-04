Una alucinación salvó a Susana Giménez cuando peleaba por su vida: "Vi al guerrero"

Susana Giménez reveló sus problemas de salud y hasta sacó a la luz que tuvo alucinaciones. Qué dijo la diva argentina.

Susana Giménez tuvo un 2021 muy complicado a nivel de salud y explicó los detalles que sufrió en su organismo. En la entrevista con La Nación, la diva reveló lo que sufrió después de las complicaciones tras el coronavirus positivo y dio a conocer cómo lo pudo superar poco a poco.

La conductora de Telefe, de 78 años, reconoció que sufrió alucinaciones, que la pasó muy mal al principio por no hacerles caso a los especialistas y aseguró que ella no tiene una sucesora, entre otros conceptos. Además, resaltó qué puede llegar a pasar en la televisión a corto o mediano plazo.

Susana Giménez expuso su drama: "Tuve alucinaciones"

La actriz, exmodelo y empresaria protagonizó fuertes frases acerca de su padecimiento con la enfermedad de la pandemia, que la llevó a estar un mes en terapia intensiva en un hospital en Uruguay: "Yo siempre fui muy sana, así que no podía creerlo. Y cuando veía que empeoraba, me quería morir. Bah, vivir. Gracias a Dios pude zafar, pero la verdad es que muchos pensaron que no iba a salvarme".

Además, remarcó que al principio le costó sobrellevar la situación, aunque luego lo logró gracias a los doctores: "Terminé haciéndoles caso a los médicos, que me decían que tenía que tomar agua, agua y más agua. Yo detesto el agua, no me da ganas de tomarla". No obstante, recordó: "Pero un día entró un doctor vestido de astronauta, con esas cosas que se ponían, y me dijo: 'Si usted no empieza a tomar agua, yo no puedo hacer nada más'. ¡El susto que me pegué! Y empecé a tomar agua como loca...".

Susana Giménez añadió que en aquel entonces le rezó a su protector, San Miguel Arcángel, a quien "le pedía cosas todo el tiempo". "Y no sé qué me ponían en el suero, pero algo sucedía en esa habitación. Un día tuve alucinaciones, supongo, pero lo vi clarísimo al guerrero. Me estaba mirando. Siento que él me salvó", repasó la diva. Incluso, detalló que ella tenía "una estampa en la mesa de luz" y explicó que "San Miguel es el jefe de los ejércitos de Dios. Para los cristianos es el protector de la Iglesia".

Una vez superado el Covid, "Su" reflexionó y opinó que "el tiempo hace que todo sane, o algo parecido". Igualmente, aclaró: "No me da miedo pensar en la muerte, pero cuando estaba en el sanatorio me daba terror morirme. Después me acostumbré a pensarla. Para algo nacemos. Y la realidad es que comenzamos a envejecer desde el día que nos sacan de la nursery (guardería)".

Al mismo tiempo, pensó en algo que suele suceder en la actualidad: "Nadie nos habla de eso cuando estamos en la flor de la edad. Sucede que somos bien tanos en estos asuntos, y absolutamente dramáticos". Y añadió que "hay que asumir que la muerte es irrevocable".

El drama de salud de Susana Giménez, con alucinaciones incluidas.

Susana Giménez habló de su vuelta a la televisión

Con relación al probable regreso a la pantalla chica en Telefe en este 2022, la presentadora admitió: "La verdad es que si no hago nada me aburro. Todos me preguntan: '¿para qué?'. Y les digo que no es necesidad, sino vocación. Creo en el poder del deseo. Siempre hice todo lo que tuve ganas. He visualizado cosas que se cumplieron". "Muchas veces digo no porque no tengo ganas de aceptar ciertas cosas. Eso es diferente. Pero seguir trabajando, sí. Inclusive ahora me ofrecen más cosas que antes, lo juro", profundizó.

Susana Giménez y su vida en las redes sociales

Acerca del afecto que recibe día a día por parte de sus seguidores, la diva destacó: "Sé que a la gente le encanta ver cómo vivo con mis perros, el entorno, lo que me pongo para andar por ahí. No hay misterios y cuando puedo lo muestro. Siempre en versión casera, porque lo que valora la gente es mi espontaneidad. Soy muy feliz ahí". En cuanto a sus actividades diarias, contó: "Voy al muelle, les doy de comer a los animales, corro con los perros, les grito, hablo con ellos. Me transformé. Para mí no hay nada mejor que los animales".

Susana Giménez le bajó el pulgar a Wanda Nara

Cuando la consultaron acerca de si la esposa de Mauro Icardi puede llegar a ser su reemplazante, la entrevistada no coincidió: "Qué suerte que se acabó esa pesadilla de querer buscarme sucesora. Todos somos seres distintos". E insistió con que "no había, ¿vieron? No hay sucesoras, no existen". Sobre el mismo tema, recordó que "están buscándole sucesora a Marilyn Monroe hace 50 años y jamás la van a encontrar, como tampoco habrá Mirthas ni Chinas". "Por más que Juanita lo haga muy bien, creo que la gente de la Chiqui quiere a la Chiqui. Es increíble, pero ella quiere volver a la tele. No sé si será semanal o mensual, pero está decidida", cerró.