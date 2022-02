Una actriz consagrada de Polka defendió a Darthés: "Le destruyeron la vida"

El denunciado pro Thelma Fardín fue respaldado por una colega que ya ha trabajado con él.

Juan Darthés volvió a ser respaldado por una colega tras su juicio con Thelma Fardín. Se trata de una actriz que ha compartido elenco con el actor en múltiples ocasiones y desde el momento en que la joven lo denunció por abuso sexual ha mostrado un fervoroso apoyo al brasileño, poniendo en duda la acusación de Fardín.

"Cuando yo defendí a Juan, lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él", comentó María Rosa Fugazot en una nota lograda por Intrusos, en la salida de una de sus funciones teatrales. En su discurso, la actriz hizo hincapié en el rol de la justicia en estos casos y dejó en claro que está en contra de prejuzgar socialmente a los acusados. "De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea".

Fugazot continuó con sus declaraciones en la misma línea, con énfasis en el mal que las denuncias por abuso le habría hecho a Darthés: "El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo", aunque luego reconoció que descansar en la Justicia tampoco es una certeza hoy en día: "Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra Justicia".

"A mí me da dolor... Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está", cerró la actriz, tras la anulación del juicio de Thelma Fardín y Juan Darthés en Brasil por una supuesta falta de jurisprudencia.

La palabra de Thelma Fardín tras la anulación del juicio con Darthés

Thelma Fardín se expresó a través de su cuenta de Instagram hace algunos días, al referirse a la decisión del juez a cargo de su causa de anular el juicio. "Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés", soltó la actriz y siguió: "Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción".

"Todo lo que hice fue, entonces, para nada para que hoy tres tipos digan: ‘no hay jurisdicción’ cuando ya se habían expedido. Cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. El mensaje que se está dando hoy es un escándalo", concluyó la actriz, indignada y angustiada.