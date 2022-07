Un "virgen" se anotó en Gran Hermano y se hizo viral: "Voy a votar a Milei"

Sueña con hacer el amor por primera vez: el video se hizo viral en redes. Fabián Sandunguera, de 28 años, ya es popular por su casting para ingresar a Gran Hermano.

Gran Hermano sigue recibiendo videos de gente que quiere participar del certamen. Entre ellos, el casting del joven Fabián Sandunguera se hizo viral por afirmar que es "virgen" y que pretende quitarse "la virginidad" en la casa más famosa del país. A su vez, confesó ser votante de Javier Milei.

"Holis soy Fabián Sandunguera, pero me dicen Quique, y quiero entrar a la casa de GH. Hace poco cumplí 28 vueltas alrededor del sol. Soy de Neuquén pero mi corazón está en parís porque #amo. Quiero ingresar principalmente a manipular gente porque me gusta hacerlo y lo hago muy bien, maltratar gente también y al mismo tiempo tratarlas bien", dijo "Quique", quien luego hizo hincapié en sus preferencias políticas.

Reconociendo su empatía con Javier Milei, Fabián Sandunguera agregó: "Le aportaría ingenio porque soy muy ingenioso, o sea, soy aries con ascendente en virgo y con la luna en cáncer. Eso te lo dice todo. Conmigo tenés asegurada la risa porque soy gracioso. ¿Viste que en un grupo siempre hay alguien muy aparato? Bueno, el aparato soy yo. Voy votando en dos elecciones presidenciales: en la primera voté a Jorge Altamira, en las siguientes a Pino Solanas y en la siguiente creo que a Javier Milei".

La confesión de Fabián Sandunguera: "Quiero hacer el amor"

Lejos de ocultar detalles de su vida privada, Sandunguera expresó su deseo de iniciarse sexualmente y ese es uno de sus objetivos principales: "Otra cosa por la que quiero entrar a la casa es para hacer el amor porque soy virgen, amo las mujeres, amo el gimnasio pero no hago nada al respecto: no voy al gimnasio y no le hablo a las mujeres. Ojalá pueda quitarme la virginidad Gran Hermano".

Cuando empieza Gran Hermano por Telefe

Luego de diez años y con la conducción de Santiago Del Moro, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa. El reality número uno del mundo vuelve en una nueva era, con una nueva casa y muchas sorpresas. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.