Un taxista se ganó el 0 kilómetro y su emoción contagió a Guido Kaczka

Guido Kaczka volvió a Bienvenidos a bordo y lo hizo de la mejor manera. El participante Omar Paz se ganó un taxi 0 kilómetro y la licencia, para dejar de ser chofer y su reacción emocionó a todos.

En la primera ruleta, Paz sacó el 13, que fue su número de la suerte esta vez. La segunda ruleta frenó justó en el 12, lo que le dio la posibilidad al taxista de ir por su sueño. Y en el final la rutela se fijó en la bandera negra y amarilla.

“Gracias a mi señora que me dijo que me lo llevaba”, fueron las pocas palabras que pudo pronunciar Omar, invadido en una profunda emoción, que contagió no solo a Kaczka, sino a los invitados y hasta Norma, quien estaba para el juego menor o mayor.

“Dejo de ser chofer. Trabajaba 12 o 13 horas”, repitió Paz en Bienvenidos a bordo, como narrando un sueño del que no quería despertar. Pero salió del estudio convencido de que su vida había cambiado.

Omar contó que su hija Belén fue quien lo anotó en Bienvenidos a bordo. A sus 62 años disfruta de sus hijos, de 8 nietos y 3 bisnietos. “Vos me caes muy bien. Viste esa gente que aunque no puedas hablar mucho, ya te cae bien...”, señaló Guido luego de que Omar contara que ayuda a personas mayores cuando se suben a su auto.

El último ganador del 0 km

La última vez que un participante se ganó un 0km fue Oscar Gaona, el taxista que emocionó a todos con sus lágrimas,y habló con Nosotros a la mañana el día después y contó sus sensaciones.

"Uno se emociona constantemente, todavía no caigo", fueron las palabras de Oscar. "La felicidad de mi familia es lo más importante para mí, que tengan salud, que puedan vivir bien. Anoche fue algo impresionante, una locura, ver toda esa alegría plasmada en cada instante fue impresionante", agregó feliz.