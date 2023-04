Un recordado ex GH denunció haber sido abusado por un productor y conductor: "En mi habitación"

El exconcursante de Gran Hermano se pronunció sobre una vivencia propia tras los casos de Marcelo Corazza y Jey Mammón. El participante fue finalista en la edición de 2007 del reality show.

Un exconcursante de Gran Hermano 2007 habló sobre un abuso en el medio televisivo, tras las denuncias a Marcelo Corazza y Jey Mammón. El joven tiene actualmente 36 años y dio a conocer detalles de lo que vivió en su momento.

"Conductores adultos hablando de un menor de edad, diciendo: 'se ve que tanto no le molestó que lo abusaran, porque se hizo gay', otro reconocido 'periodista' sentándome en su programa con un: 'cómo fue que me penetraron', excusándose en el 'periodismo' para revictimizar a un menor", enunció Sebastián Pollastro, finalista de la edición de GH que consagró a Marianela Mirra, sobre el tratamiento de los medios tras haber contado que fue abusado en su infancia.

Y arremetió: "Ni hablar del conductor/productor metiéndose en mi habitación borracho, erecto, tirándose arriba de mí en la cama. Yo era un pibe nuevo en el ambiente, queriendo hacer mi camino, sin herramientas psicológicas, naturalizándolo, creyendo que tal vez había dado una señal confusa. Todo parte de una psiquis de niño abusado y psicopateado. ¡Me asquean! Verlos al aire dando el papel de padres de familia, de periodistas respetados, de gente graciosa y buena onda".

"No me sorprende, me duele, me vulnera y remueve muchas cosas. Porque amén de 'la sorpresa fingida para la cámara' de tantos, la realidad es que son muchísimos los casos de quienes sufrimos abusos", sumó el conductor de radio. Y agregó: "Lamentablemente, cuando tu primera experiencia sexual es un abuso, de alguna manera se vuelve a repetir, ya sea por la manipulación del abusador, la psiquis dañada que te dejan, la complicidad de su entorno/canal, la impunidad que les da la guita/poder/contactos o la sociedad que sigue sin querer hablar de algo tan horroroso".

El joven fue abusado cuando era un niño y se animó a contarlo 10 años después del hecho. "Cuando entré a Gran Hermano era menor (tenía 20 años, la mayoría de edad cambió unos años después para la ley). En aquel momento, en una charla con mis compañeros, hablé sobre lo que viví a los 8 años. Al salir fui revictimizado por los medios", soltó.

La reflexión final de Sebastián Pollastro sobre los abusos sexuales

Sebastián Pollastro quitó a esta problemática del ámbito televisivo y aseguró: "Pasa en las oficinas, en las aulas, en las familias. Se trata de una sociedad enferma que mira para otro lado, que naturalizó durante años que estos tipos estén frente a la pantalla diciendo cosas aberrantes, impunes, llenándose los bolsillos, revictimizando, exponiendo o vendiéndose encantadores, divertidos, impunes".