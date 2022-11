Un periodista estuvo a punto de ser atropellado en vivo y terminó a los insultos

Un periodista de Rosario vivió un tenso momento en vivo con un ciclista mientras hacía una nota.

Un cronista de Buena Mañana (Santa Fe Canal) vivió un peligroso momento al aire mientras cubría el incendio de un edificio: un ciclista le pasó por enfrente a toda velocidad y estuvo a milímetros de atropellarlo.

El periodista estaba muy concentrado narrando el insólito incendio que ocurrió en la ciudad de Rosario, luego de que un auto se prendiera fuego dentro de una cochera. Sin embargo, tanto los colegas del periodista como los televidentes se quedaron impactados al ver el momento, que probablemente, se convertirá en uno de los más recordados del año.

El movilero estaba en la intersección de las calles Paraguay y Uruguay haciendo una nota al aire, cuando de repente, un ciclista se le cruzó a altos niveles de velocidad y sin previo aviso. "Paraguay a la altura de Tucumán...", comenzó el periodista. Medio segundo después, el ciclista entró en escena.

"¡La concha de tu madre!", exclamó el movilero asustado. "Bueno. Hermoso lo que pasó, eh", agregó, mientras su compañera que estaba del otro lado lo miraba atónita. "Momento televisivo del día", compartió un usuario de Twitter, junto con el video del momento que rápidamente se volvió viral en la plataforma.

Blooper: una periodista sufrió una caída en vivo

Cecilia Insinga, periodista de Mediodía Noticias (El Trece), se cayó en vivo mientras estaba entrevistando a una mujer llamada Norma, una proteccionista de animales. Cecilia se desplomó contra el piso mientras charlaban sobre la adopción de Reina, una de las perritas. Si bien se llevaron un gran susto porque la caída podría haber sido muy grave, tanto ella como sus compañeros estallaron a carcajadas.

En el video, que se volvió viral en Twitter, se puede ver cómo sucedió todo: el problema fue que la perrita se interpuso entre las dos e hizo caer a Cecilia. Norma intentó ayudarla, pero desafortunadamente, su intento fue fallido y también se cayó. "Todavía no puedo parar de reírme. Me desplomé. La verdad que yo no quería pisarle la cola a la perrita, Reina, que estaba acostadita entre mis piernas", contó la periodista en diálogo con TN.

"Yo veía que la iba a pisar, me quise correr y al lado había otro perro, entonces no me dio la maniobra, porque había un escalón, y terminé en el piso. Norma me quiso agarrar, pero como estaba el escalón, ella perdió la estabilidad y también se cayó. ¡Se pegó un susto bárbaro! Me dio gracia, porque la habíamos rescatado del maltrato y de repente nos caímos encima de ella”, cerró, divertida.