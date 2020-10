La Selección Argentina consiguió un importante triunfo por la mínima ante Ecuador en el debut por eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. Pero, si bien el triunfo sirvió para sumar los primeros tres puntos, el gol de penal convertido por Lionel Messi salvó a un equipo algo apagado en la Bombonera. Y las críticas, salieron a la luz.

Durante el noticiero de TN, de 6 a 10, el periodista Leo Paradizo se mostró en desacuerdo con el juego del plantel que comanda Lionel Scaloni. "Mas o menos, un embole, un bodrio, la verdad. ¿A qué jugó la Selección Argentina? A Qatar llega bien, por supuesto, va a clasificar sin problemas. Pero yo soy de los que cree que las formas siempre son importantes para ganar, no es lo único", expresó.

Los conductores comenzaron una discusión sobre quién era el mejor jugador del mundo y muchos se mostraron a favor del capitán de Barcelona. Allí fue cuando Matías Bertolotti bromeó con Federico Seeber y le pegó duramente a Sebastián Vignolo. "Cómo le gusta al periodismo... ¿Sabés a quién me hacés acordar? Al Pollo, al mediodía. 'Yo quiero a la Argentina, apoyemos a la Selección'. A ver, todos apoyamos a la Selección pero si hay que criticar, ustedes que son periodistas deportivos, critiquen", disparó.

Su compañero, Paradizo, se defendió ante las críticas y el encargado del clima volvió a aclarar: "Yo no hablé de vos, eh. Nombré a una persona". Y ante las reiteradas preguntas de sus compañeros, expresó: "Ayer decía '¿por qué critican tanto? Vamos todos para adelante, demos fuerzas'. Pero esa es una opinión de hincha, no de periodista. Hay que criticar. Ahora ya veo que me llama el Pollo...".

Por su parte, el periodista de deportes, también diferenciándose de otros comunicadores, disparó: "Hay otros que creen que hay que ganar, a partir del resultadismo puro. Cuanto mejor juegues, más posibilidades de ganar vas a tener. Jugando de esta manera, cuando te cruces con Brasil... Ahí está la grieta". Y sentenció: "Yo prefiero que a esta Selección, estamos en condiciones de exigirle más, le guste o no le guste a aquellos que defienden esta gestión de Scaloni".