Un participante de Masterchef mandó a callar a Wanda Nara: "Me tapo los oídos"

El concursante no toleró la insistencia de la conductora y le pidió silencio delante de todos los concursantes.

Un participante de Masterchef protagonizó un tenso momento con Wanda Nara y no pudo disimular su hartazgo. Ante la insistencia de la conductora, el concursante no toleró más y la mandó a callar con un gesto que sorprendió a todos los presentes.

Durante la jornada del jueves de última chance, los participantes se enfrentaron a un desafío complejo en donde tuvieron que luchar contra los imprevistos. De este modo, contaban con una caja de ingredientes iniciales y, a lo largo del desafío, tuvieron que utilizar nuevos insumos brindados por la producción, pero con una particularidad: estaban dentro de una caja con candado cuya clave era el resultado de un cálculo matemático.

En este marco, mientras estaban al pendiente de sus preparaciones, los cocineros debían hacer los cálculos para descubrir el ingrediente secreto que debían incluir si o si. Fue entonces cuando, al agarrar la segunda caja misteriosa, Wanda vio muy concentrado a Rodolfo y quiso ayudarlo, pero se volvió muy insistente.

Antes las repetitiva consulta de Nara para saber si necesitaba ayuda, Rodolfo manifestó que no podía concentrarse, motivo por el chistó en pedido de silencio y sorprendió a todos. "Me tapo los oídos, cierro los ojos e intento hacer mi cuenta yo solo", manifestó el periodista especializado en realeza. Y aunque su gesto no cayó muy bien, logró su cometido de que la conductora dejara de insistir.

Uno de los jurados de Masterchef se baja del programa

Masterchef es el programa más visto de la televisión argentina. Sin embargo, el reality no alcanzó las expectativas que tenían los directivos de Telefe porque están abajo de las cifras que dejó Gran Hermano. Y ahora a las autoridades del canal se les sumó un nuevo dolor de cabeza: uno de los jurados del certamen de cocina se va.

Uno de los secretos del show sin dudas es el trío que conforman Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Cada uno de los cocineros tiene un "personaje" que se ganó el cariño de los televidentes. Pero muy pronto uno de los roles quedará vacante, pues uno de ellos abandonará el ciclo, según consignó el Diario Crónica.

En los próximos días, Germán Martitegui se despedirá de la competencia conducida por Wanda Nara. El prestigioso chef tiene un viaje comprometido por su ciclo Tierras, que justo estrenará el próximo domingo al término de la gala de eliminación. Se trata de un nuevo programa en el que cocinero recorre distintas regiones de Argentina para encontrarse con productores, agricultores, emprendedores, y familias dedicadas al desarrollo de diferentes ingredientes y productos que se obtienen a nivel local.

El ciclo también estará disponible en Pluto TV y, de acuerdo a lo que adelantaron, en el primer episodio, Martitegui recorrerá la costa patagónica para conocer, en San Antonio Oeste, los secretos de una familia dedicada a la recolección artesanal de frutos de mar; para luego en Bahía Bustamante, visitar a Astrid, quien le enseñará a recolectar algas y salicornias con el fin de elaborar innovadoras recetas.

No obstante, su ausencia no es definitiva y la producción ya encontró al reemplazo ideal: Dolly Irigoyen ocupará el lugar del dueño del prestigioso restaurante Marti. La chef ya tiene experiencia como jurado y además es amiga de los tres especialistas que eligen el mejor plato de la noche.