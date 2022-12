Un participante de Los 8 Escalones rompió en llanto frente a Guido Kaczka: "No podíamos"

El ganador de una emisión del ciclo de Guido Kaczka conduce por El Trece rompió en llanto en pleno programa. El hombre se mostró conmovido por haber ganado dos millones de pesos en Los 8 Escalones.

Un participante de Los 8 Escalones se emocionó al ganar los dos millones de pesos que el programa que Guido Kaczka conduce por El Trece ofrece. Diego se pronunció sobre cuánto le costó todo en la vida a nivel económico y no pudo evitar las lágrimas.

"La pregunta es: ¿quién fue el director de la película argentina ‘Crónica de una fuga’? A, Israel Adrián Caetano; B, Pablo Trapero; C, Luis Ortega; D, Damián Szifrón", fue la pregunta que enunció Kaczka, ante la que tanto Diego como su compañero respondieron por la opción B.

"La respuesta es incorrecta, la correcta es la A, Israel Adrián Caetano", señaló el conductor y de esa manera Diego resultó ser el ganador de esa emisión. "¡Diego, ganaste un millón de pesos! Tres luces verdes de diferencia a favor, Diego el radiólogo que trabaja hace tantos años en la Salud. ¡Diego, ganador! Aplauden todos. ¡Diego se hizo del millón de pesos, lo tiene lo ganó!", soltó el presentador.

Diego se emocionó al ser consagrado bajo el papel picado que lanzó la máquina del estudio de Los 8 Escalones y soltó: "Nunca pensé en venir, nunca pensé en llegar acá, y la verdad que estuvimos 14 años haciendo la casa, me puse a revocar yo, porque no podíamos pagar. Esto no es dar lástima ni nada, no me quedó otra. Y entramos en muchas deudas y bueno, me viene al pelo".

El dramático relato de un participante de Los 8 Escalones

"Tuve una fractura expuesta de fémur y otra en la rodilla. Ahora tengo un calzado adaptado porque me quedó una pierna más corta. Estuve dos años sin caminar, con intervalos", comenzó su descargo Gregorio, un estilista profesional de belleza e imagen que vive en Florencio Varela e iba a utilizar el premio para acondicionar su casa a su nueva realidad tras caer de un techo en el 2017 y sufrir fuertes afecciones físicas. Y agregó: "Venía bajando algo del techo, de la terraza, y bueno, pisé mal y fue terrible".

Otra historia de superación causó conmoción en el ciclo de Kaczka en las últimas semanas. Se trató de un hombre que sufrió un incendio en su casa: "Hace cuatro meses sufrí un incendio prácticamente total de mi casa; perdí todo. Mirábamos el programa como para relajarme y cambiar un poco la mentalidad. Y él me animó a anotarme y probar de ganar el premio".