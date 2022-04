Un participante de El Hotel de los Famosos se quebró en llanto: "Me angustia"

El participante viene de tener unos días complicados en el certamen y explotó tras ser nominado.

Las jornadas en El Hotel de los Famosos vienen siendo vibrantes y cargadas de tensión. Si bien existe esa cuota de buenos momentos, cada día que pasa es determinante para la permanencia de los participantes y uno de ellos no se guardó nada a la hora de ser nominado. Se trata de Locho Loccisano, quien está en el ojo de la tormenta desde que ingresó al certamen. Su incorporación se dio tras la salida Rodrigo Noya y ya de entrada no cayó bien, más que nada en Alex Caniggia y "Chanchi" Estévez.

En la edición de este martes, el exparticipante de Combate fue nominado y se lo vio conmovido por la carga de situaciones vividas los últimos días. "Ojalá que puedas trascender esa emoción negativa que tenés en este momento porque te veo muy callado", le expresó el conductor del programa Leandro "Chino" Leunis.

Frente a la mirada del primer nominado de la semana añadió que lo vio "casi conteniendo lágrimas". Inmediatamente emitió una respuesta aunque no del todo convincente: "No no, estoy bien".

Y claramente no lo estaba: en diálogo con las cámaras brindó una serie de comentarios sobre cómo se sentía al respecto de este momento y expresó: "Me angustia, sí, me angustia toda esa situación, me pone mal". Por tal motivo, Leunis quiso saber en qué estaba pensando en ese momento.

"Que voy a jugar y voy a ganar todo", dijo. Una vez consumado el anuncio de la nominación del reciente ingresado a El Hotel de los Famosos, los demás huéspedes tuvieron que brindar unas palabras al respecto. La primera en tomar la palabra fue Lissa Vera.

"Yo se lo advertí en un principio. Ganarse su lugar y que no se sorprenda si lo llegaban a votar, pero él tiene la posibilidad de jugar y revertir la situación. Todo depende de él, acá pueden pasar muchas cosas. Hay que meter el corazón en el freezer y seguir adelante. Te lo digo con dos semanas o tres llorando antes de decirte eso. Tratá de disfrutar lo más que puedas", sostuvo la cantante mientras Loccisano secaba sus lágrimas.

Otra que habló fue Melody Luz, quien sostuvo que "él se puso en ese lugar, no ayudó a la inmunidad, no ayudó que haya jugado, venimos todos cansados y de ponerle el cuerpo. Obviamente ser nuevo es una desventaja. Le diría que confíe en él por más que se mienta a él mismo". Posteriormente, la pregunta del "Chino" Leunis fue clave a la hora de conocer qué pensaba realmente de sus compañeros: "¿Sentís que si hubieses hecho bien el trabajo te hubieran votado igual?". "Sí, 100%", sentenció Locho.

El complot entre "Chanchi" Estévez y Alex Caniggia

El damnificado en este caso es Locho Loccisano, quien ingresó una semana atrás en reemplazo de Rodrigo Noya, y el complot lo vienen realizando el exfutbolista de Racing, Maximiliano "Chanchi" Estévez, y el mediático Alex Caniggia. A ellos se les sumó el influencer Imanol Rodríguez, quien en una charla en horas de la madrugada, se sumó a los dichos de los participantes.

"El pibe este no sé si es boludo las 24 horas o boludo cuando hablamos", lanzó el "Chanchi" bajo la mirada grupal de Alex e Imanol, quien en broma le respondió: "No, para para dormir". "Ah ¿cuándo duerme para? No sabía, pensé que seguía", siguió filoso el hijo del "Pájaro".

Ya desde que Locho entró al reality que lo tienen entre ceja y ceja, dado que lo subestimaban por ser nuevo y que era el apuntado para irse: "A este lo hacemos percha", había sentenciado Alex. Por su parte, en la reunión de estrategias llevada adelante esta madrugada el exfutbolista de Racing expresó: "Es muy nabo, boludo", mientras que Imanol asintió: "No es mal chabón, pero es nabo".