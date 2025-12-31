Cierra un importante Canal de televisión.

El mapa de la televisión internacional sufrirá una modificación histórica a partir del 1 de enero de 2026. Una señal que durante más de cuatro décadas estuvo asociada al videoclip, la cultura joven y la música como fenómeno televisivo dejará de emitir en su formato clásico, en el marco de una reestructuración global impulsada por su empresa propietaria.

La decisión fue confirmada por MTV, que iniciará un proceso de cierre progresivo de sus señales musicales históricas luego de 44 años de presencia ininterrumpida en la pantalla. Si bien la marca continuará activa en otros formatos, el canal tal como se lo conoció llegará a su fin.

El plan forma parte de una estrategia más amplia de Paramount Skydance Corporation, que busca concentrar su oferta audiovisual en plataformas digitales y servicios de streaming. En ese esquema, la televisión lineal deja de ser prioritaria para los contenidos musicales, que migrarán casi por completo al entorno online.

Cómo será el cierre de MTV en el mundo

El primer paso concreto de esta transformación se dará en Europa. Desde 2026, MTV dejará de operar como señal televisiva en el Reino Unido e Irlanda, lo que funcionará como antecedente para futuros cierres en otros países. Aunque por el momento no se anunció una fecha específica para América Latina, fuentes del sector aseguran que la región también será alcanzada por este proceso, con Brasil ya mencionado como uno de los mercados incluidos en la reconversión.