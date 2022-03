Un ganador de Gran Hermano fulminó a El Hotel de los Famosos: "Una burrada"

Un participante histórico de uno de los reality shows precursores en la televisión criticó a los concursantes de El Hotel de los Famosos.

El ganador de la edición de Gran Hermano 2011 se expresó sobre el formato de El Hotel de los Famosos, el nuevo reality de El Trece que se emite todas las noches y logra buenas marcaciones de rating. Se trata de Cristian U, quien fue lapidario con el casting que el canal del Grupo Clarín hizo para su apuesta del prime time.

"Si van a armar un formato, van a invertir tanta guita, van a poner conductores reconocidos y queridos como Pampita, poneme a Messi, poneme a Ronaldo", comenzó su descargo la celebridad de redes, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. El poco reconocimiento de los famosos que forman parte del reality show fue uno de los comentarios más viralizados en las redes, ya que la gran mayoría de los participantes tuvieron su auge de fama hace años y desde hacía mucho tiempo no aparecían en los medios.

Cristian U continuó en alusión a su fuerte enojo por la mala producción del reality show: "No veo nada porque me parece una pelotudez. Me parece una burrada. Un buen panel de debate es aquel que sabe de lo que está hablando", enunció. Además, el ganador de la sexta temporada de Gran Hermano les envió un consejo a los productores del ciclo: "Tuvieron el desacierto de no llamarme. Si yo soy productor, intento meter a Cristian U, intento meter a Diego Leonardi, intento meter a personajes de otros realities. Personajes polémicos, un Mariano De la Canal. Personajes llamativos: uno que es peleador, otro que es actor, otro que es un psicópata".

El influencer se refirió a los rumores de regreso de Gran Hermano bajo la conducción de Santiago del Moro y pronunció: "Me parece genial. Santi me parece brutal. Es un pibe que viene de abajo. Empezó en Much Music con su programa de música, la fue remando, pasó por el chimento, el pibe la tiene bien mamada. Me parece que es el mejor conductor que puede tener un reality en televisión".

La bronca de Cristian U por la ineficacia de un servicio médico

El influencer hace algunos meses se expresó en sus redes sociales sobre el momento en que llamó a una ambulancia porque su padre había empezado a convulsionar. La demora de la dotación hizo que su papá perdiera la vida en la espera y el joven descargó su bronca y angustia: "No solo perdí lo más importante de ni vida, a mi papá, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo, la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos miente a través de los medios de comunicación".