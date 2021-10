Un futbolista salió de la depresión gracias a Tinelli: "No conseguía una sonrisa"

Conmovedor testimonio de este reconocido futbolista de la liga uruguaya. Leandro Reymundez, su historia de vida y cómo Marcelo Tinelli lo ayudó a salir de una situación complicada.

Marcelo Tinelli ha logrado llegar a millones de hogares en los más de 30 años que lleva dentro de la televisión argentina. Inclusive trascendió fronteras y pudo dejar su huella en familias a nivel internacional. Fue así como Leandro Reymundez, un futbolista uruguayo que actualmente milita en Coquimbo Unido de Chile, pudo salir de un difícil problema personal gracias a las sonrisas que VideoMatch le regaló.

"Desde chico siempre tuve admiración por Marcelo Tinelli. Tengo como dos etapas, la admiración y tengo al ídolo. Hay muchos Marcelo Tinelli para mí, es fácil ver al Tinelli que es famoso, tiene éxito, que está metido en el fútbol. Pero también admiro al Marcelo Tinelli que de chico, cuando le faltó su padre, tuvo que salir a vender helados, lustrar zapatos y hoy es quién es", aseguró Reymundez.

Asegurando que también admira la personalidad de Marcelo Tinelli, el uruguayo oriundo de Florida agregó: "Cría ese corazón que tiene porque ayuda a muchas personas en cámara, afuera de cámara. Ha hecho famosas a muchas personas que también le deben agradecer".

El sueño de Leandro Reymundez: ir al programa de Tinelli

"Te juro que de chico siempre soñé con ir al programa, de grande ir a la Argentina y poder conocer a Marcelo. ¿Pero por qué se convierte en ídolo? Cuando estaba en Chile, pasando toda esta situación, una sonrisa era imposible. No conseguía una sonrisa por ningún lado, y no la comprás. La valorás tanto después de lo que sufriste. Te llena de energía", manifestó Reymundez.

Finalizando su relato, comentó cómo hizo Marcelo Tinelli y su viejo VideoMatch para lograr ayudarlo en una etapa delicada de su vida: "Yo tenía muchos medios de distracción, tenía Netflix, la Play. Pero nada de eso me sacaba una sonrisa, y me ponía a ver el programa que hacía antes Marcelo Tinelli y me sacaba una sonrisa. Entonces decía 'estoy sonriendo, qué bueno lo que genera Marcelo Tinelli sin que él se de cuenta".