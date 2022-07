Un famoso cantante se sumará como jurado a Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli convenció a un cantante muy popular de cumbia para que se sume como jurado invitado a Canta Conmigo Ahora.

Marcelo Tinelli decidió sumar a un muy popular cantante de cumbia como jurado de Canta Conmigo Ahora con la intención de aportarle frescura a su nuevo proyecto que comenzó hace muy poco por la pantalla de El Trece. Quién es este juez invitado y a qué otras destacadas figuras actuales buscará tentar el conductor próximamente.

El lunes pasado Canta Conmigo Ahora debutó en la pantalla de El Trece con buenos números de rating, pero todavía no le alcanza para ganarle a su competidor directo La Voz Argentina, el reality musical de Telefe. En busca de dar vuelta esta situación, Marcelo Tinelli y su producción tomaron la decisión de convocar a jóvenes artistas que sean muy populares y que le aporten frescura al formato.

El primer convocado para ser jurado invitado y acompañar a figuras internacionales como Christian Castro y José Luis "el Puma" Rodríguez es nada menos que L-Gante. El cantante de cumbia 420 fue confirmado por el propio Tinelli en una charla que tuvo con Socios del espectáculo: "Arrancamos la segunda semana de grabación, con L-Gante como jurado en los dos primeros programas de la semana". Cabe recordar que el oriundo de General Rodríguez visitó La Academia en el 2021 en medio de su explosión de popularidad.

Pero L-Gante no será el único artista popular entre las generaciones más jóvenes que se sumará al programa de Marcelo Tinelli como invitado sino que también planea convocar a otros nombres muy destacados. Duki, Rusher King, Emilia Mernes, Sebastián Yatra y Tiago PZK son solo algunos de los nombres que el conductor baraja tentar para que Canta Conmigo Ahora pueda finalmente derrotar a La Voz Argentina en la lucha por el rating.

Ya hay internas en Canta Conmigo Ahora

Todo comenzó luego de que el participante Igna Luna cantara "Beggin", tema perteneciente a Måneskin. Una vez culminada la performance del artista, la gran mayoría de los jueces apretó el botón rojo para darle el visto bueno. Sin embargo, y curiosamente, hubo algunos jurados que no quedaron del todo convencidos.

Frente a dicha situación, una buena parte de los jueces cuestionó con dureza a aquellos que no valoraron a Igna. De hecho, Tinelli expresó: "Ale Paker tampoco se paró. Ni siquiera cuando (Igna Luna) se movió tanto...". "Creo que eso lo dispersó, pero me encantó... me parece que me dispersó y me distrajo cuando miraba mucho al piso". "No se empiecen a enojar tampoco...", pidió el conductor tras escuchar que hubo gritos por parte de otros colegas.

"Dale, Paker, ponele onda", le manifestaron a Paker desde un sector. "Sáquenle el botón. Lo que pasa es que él es el botón", expresó otro de los jurados que se mostró muy enojado. "Pondría a la venta ese botón, que lo tiene al pedo ahí", indicó finalmente uno de los 100 artistas que conforman el panel de Canta Conmigo Ahora.