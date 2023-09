Un abuelo fue engañado a Got Talent, contó su historia y emocionó a todos

Un abuelo acompañó a su nieto a la audición del reality y sorprendió con una insólita revelación antes de empezar su presentación.

Un abuelo se convirtió en uno de los participantes más ovacionados de Got Talent tras contar la insólita historia de cómo llegó al reality. El señor llegó al programa gracias a su nieto que los anotó a ambos para mostrar su talento, pero antes de empezar con el show, hizo una fuerte acusación: "Vine a partir de un engaño".

El protagonista de la historia es Samuel, un abuelo oriundo de Mar del Plata que asistió al programa para tocar la guitarra en conjunto a su nieto, Alexis Gabriel Johnson. A penas aparecieron en el ciclo generaron mucha ternura entre el jurado y el público presente, pero la historia se puso aún mejor cuando el más anciano contó cómo llegó al programa conducido por Lizy Tagliani.

"Me dijo (Alexis) que íbamos a una actuación. Cuando salimos de casa, reconozco el lugar y me doy cuenta por la cantidad de gente que estamos en Got Talent. No comprendí del todo hasta que vi el número 2600 colgado de mi cuello", acusó el abuelo entre risas. Luego, el nieto explicó: "Inscribirnos en Got Talent tenía un solo propósito: quería que el mundo viera el impresionante talento de mi abuelo con la guitarra. Quería compartir este sueño con él".

Luego de esta divertida introducción, el dúo sorprendió con un emotivo show de guitarra en donde no solo mostraron su talento, sino también su complicidad a la hora de tocar música. Los familiares conquistaron a los 4 jurados y lograron pasar a la próxima etapa luego de generar gran emoción en el estudio.

Sorpresivo video: Abel Pintos le comió la boca a Lizy Tagliani

Abel Pintos y Lizy Tagliani protagonizaron un insólito momento en Got Talent Argentina. Al inicio de la emisión del programa de este domingo 3 de septiembre, la conductora y el cantante tuvieron una actitud que dejó atónitos a todos los presentes y a los televidentes.

A penas inició el ciclo, Tagliani saludó al público y anunció que haría un juego con Abel Pintos. Precisamente, ambos iban a tener una letra otorgada al azar y quien más palabras dijeran con la misma elegirían si besar al otro o no. Y aunque la propuesta tomó desprevenido al intérprete de La Llave, aceptó sin saber que se trataba de una trampa.

Lizy le asignó al cantante la letra M y él empezó a decir algunas palabras sueltas en los 10 segundos que le dieron. Cuando tocó el turno de la conductora, ella dijo que le tocaba la letra P y empezó a recitar una serie de palabras que tenía ensayadas. Evidentemente, ella se coronó como la ganadora y pidió que Pintos le diera un beso.

Sin titubear, Abel agarró a la conductora de la cara y le dio un beso en la boca. Ante esta actitud, el resto de los jurados quedaron atónitos y el público presente empezó a ovacionar y aplaudir la situación.