Ulises Jaitt contó todo sobre su amorío con la mamá de Tomás Holder: "Mucha onda"

El conductor de radio habló sobre cómo conoció a la madre del ex-Gran Hermano y cómo surgió el amor. Ulises Jaitt y Gisela Giordillo están en pareja a una semana de haberse conocido.

Ulises Jaitt reveló que hubo una conexión de pareja con Gisela Giordillo, la madre de Tomás Holder de Gran Hermano, tras una entrevista radial y dio detalles de su relación. El hermano de Natacha Jaitt reveló cómo avanza su vínculo con la mujer que conoció hace menos de un mes.

“Le hice una entrevista radial la semana pasada, pegamos mucha onda, en la nota nos elogiamos, yo le dije que estaba bárbara, ella me dijo lindo”, comentó Ulises en diálogo con Teleshow. “Empezamos a hablar, la invite a tomar algo cuando viniera a capital. Me dijo que podía este finde que pasó, entonces la invité a mi casa", siguió el joven.

La madre de Tomás Holder también se refirió a su amorío con Jaitt en diálogo con Intrusos y soltó: "Él me envió un mensaje por WhatsApp hace diez días y yo no sabía quién era, pensé que era un paciente mío. Me mandó el Instagram, me hizo una nota que estuvo buena, me pareció muy correcto. Y me dijo ‘cuando vengas para Buenos Aires me avisas y vamos a tomar algo’. Yo justo había organizado que quería ir a visitarlo a mi hijo porque hacía un montón que no lo veía. Entonces vine y mensajito".

"Ulises es un chico muy ubicado, aparte que es una bomba, es muy lindo. Es muy caballero, eso me gustó. Es muy atento", cerró la mujer y contó que Tomás Holder apoyó sin dudas la relación de su madre con Ulises Jaitt.

El incómodo momento de Tomás Holder en el programa de Georgina Barbarossa

Holder se refirió a su relación con su novia en A La Barbarossa y las preguntas del panel lo pusieron incómodo al nivel de levantarse del programa. "Si bien mamá es una mujer que siempre fue muy celosa de mí y de Paula, es muy respetuosa. Tienen una relación tranquila, se conocen hace muy poco", comenzó el joven, con unos nervios muy notorios.

Cuando se dio cuenta de que ya no soportaba más estar en esa situación, el primer eliminado de Gran Hermano soltó: "Te vuelvo a repetir, quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Estoy incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa, escuché que dicen: 'En tres meses se pelean'. Muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá".