Tristeza en el espectáculo por el adiós de Nicolás Vázquez: "Fue"

Nicolás Vázquez vivió un momento de mucha emoción en el teatro.

Nicolás Vázquez es uno de los actores más carismáticos y populares de Argentina, dada la gran cantidad de éxitos televisivos y teatrales que hizo en su décadas de carrera. Y en los últimos días, el artista generó congoja en el mundo del espectáculo nacional por su adiós en una obra de teatro.

Durante dos años consecutivos, el artista protagonizó con mucho éxito la obra teatral Tootsie y el pasado domingo llegó la última función de la pieza, en la que se mostró visiblemente movilizado. Tootsie cosechó, a lo largo de sus funciones más de 350 mil espectadores, un número exorbitante de público para los tiempos que corren.

"Es un final soñado, un final extraordinario. Ni hablar de estos compañeros que son los mejores que tuve, me han acompañado, me han ayudado a crear esto. Gracias", soltó Vázquez en su mensaje de despedida ante su público, en el Teatro Lola Membrives. En cuanto a lo que viene en su carrera, Nicolás se tomará un tiempo para descansar y luego comenzará a prepararse para un nuevo desafío teatral en su carrera: interpretar a Rocky, el icónico personaje cinematográfico.

Nicolás Vázquez reveló cómo se comunica con su hermano

"Parece que se muere alguien y lo ponemos en un lugar superior, pero él realmente era alguien muy especial. Y hoy sigue conmigo", comentó Vázquez ante las preguntas de los periodistas de Socios del Espectáculo. Y sumó: "Disfruto de conversar con él porque entendí. Me ayudó mucho a desmitificar un poco la muerte, entender que es parte de la vida. Obviamente que hay situaciones que son más duras que otras, porque estás más o menos preparado, pero cuando empezás a darte cuenta de que todavía está en otro plano. Y uno deja el egoísmo del abrazo, del día a día, empezás a transitarlo de otra manera. Eso existe".

Nicolás Vázquez y su hermano

Nicolás Vázquez, sobre su intimidad con Gimena Accardi

El actor dialogó con su colega Fernando Dente en América TV y reveló la frecuencia con la que tiene encuentros íntimos con su esposa. "Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la libido se baja un poquito. Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante. Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos", relató Vázquez respecto de su vida amorosa.

“Dentro de poco vamos a cumplir 16 años juntos, que es un montón. Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor. Es difícil que yo pueda identificarla de una sola forma. Vos me preguntas qué es el amor, y es Gime”, cerró, muy emocionado.

Nicolás Vázquez, sobre Lali Espósito

"Una distinta, te dabas cuenta. Si bien todos eran talentosos y a todos les ha ido bien, Lali era distinta. Además, siempre muy respetuosa. Uno podía ver que iba a ser algo espectacular. Creo que lo que le sucede la superó y nos superó a todos, pero ahora ya no nos sorprende nada", respondió el actor.