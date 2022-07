Tras sufrir una millonaria estafa, Karina Jelinek recibió una gran noticia

Tras el trágico episodio que frustró sus planes de convertirse en mamá, la modelo obtuvo respuesta por parte de la justicia.

Pese a que hace muchos años que Karina Jelinek manifestó su deseo de convertirse en mamá, sus planes se vieron frustrados luego de sufrir una millonaria estafa. Sin embargo, unos meses después de que le robaran los ahorros con los que pagaría la subrogación de un vientre, la Justicia le brindó una respuesta a la modelo y el panorama se muestra a su favor.

Según reveló Pampa Mónaco al aire en Nosotros a la Mañana, la Justicia falló a favor de Jelinek en el juicio contra José Luis Reidy, el exmejor amigo de la modelo y quien le robó miles de dólares y joyas. "En las últimas, horas Karina Jelinek recibió una buena noticia y muy mala para el hombre que ella dijo que era como su padre, José Luis Reid, porque lo procesaron sin prisión preventiva", explicó el periodista en El Trece.

Más allá de que José Luis esté procesado, Mónaco precisó que "va a seguir en libertad porque es un delito con una pena en expectativa baja", pero ya está embargado. "Se le atribuyó haber perjudicado personalmente a Olga Karina Jelinek al no haberle restituido en tiempo la suma de 153mil dólares y un anillo de diamante solitario de marca Tiffany, cuyo valor de venta rondaría los 24 mil dólares", explicó el periodista.

Por último, Ariel Wolman explicó cuáles eran las consecuencias del embargo que le hicieron a Reidy en su cuenta bancaria. "Lo embargaron por 60 millones de pesos, si no los tiene lo van a inhibir... ¿Qué significa? no puede hacer nada a su nombre", reveló .

Karina Jelinek reveló un importante secreto en El Hotel de los Famosos

Hace algunas semanas, Karina Jelinek estuvo de visita en El Hotel de los Famosos junto a Flor Parise y confirmó una noticia que dejó sin palabras a más de uno de todos los participantes. Además, se reencontró con Majo Martino, otra de sus amigas más íntimas, quien participaba del reality. Así, protagonizaron un emocionante momento que se volvió viral en las redes sociales.

La modelo soñaba con convertirse en mamá desde hacía mucho tiempo. Incluso, venía ahorrando para hacerse un costoso tratamiento de fertilidad en Estados Unidos, pero un amigo muy cercano la estafó y le robó todo el dinero. Después de todo este episodio, que la llevó a un fuerte episodio depresivo, confirmó que volvió a poner en marcha los planes para ser mamá.

Al escuchar la noticia, Majo reaccionó completamente impactada y feliz. “¿Un vientre alquilado? ¿Lo vas a tener con Flor o vos sola?”, le preguntó en relación a Flor Parise, la mejor amiga de Karina, quien según algunos rumores, también sería su pareja. Aunque evitó darle una respuesta concreta, la mediática le contestó: “Lo dejo a tu criterio”.

“Me impactó que Kari me cuente que va a ser mamá, es una emoción muy grande”, expresó la participante de El Hotel de los Famosos frente a las cámaras. “Por eso viajé a Miami, también. Por ese tema”, le confesó Jelinek. “Ay, amiga, qué lindo. Vas a cumplir un sueño”, le respondió Majo. “Sí, es mi sueño desde hace mucho… Necesito armar mi familia. Ya no me voy a sentir más sola. Voy a estar bien, ¿entendés?”, cerró la modelo.