Tras su regreso a la TV, Susana Giménez reveló su mayor miedo

La famosa conductora regresó al país para promocionar su nueva producción y reveló sus miedos de regresar a la pantalla chica.

Luego de dos años alejada de la televisión, Susana Giménez regresa a la pantalla chica con Porno y Helado, la nueva serie que protagonizó. La conductora brilló en la serie original de Paramount+, dirigida por Martín Piroyanski, pero no todo es color de rosa, ya que hay una situación en particular que tiene bastante preocupada a la conductora.

En diálogo con LAM, Susana Giménez habló de su rol en la tira y del gran desafío que le conllevó retomar la actuación luego de tantos años. "Es buenísimo, es lo que se viene, la televisión lamentablemente se ve menos. Todo el mundo ve series, es duro para la gente de la tele", expresó Giménez. Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, la famosa conductora se enfocó en los formatos clásicos, pero conforme fueron avanzando las formas de ver contenidos (especialmente con la plataformas de streaming) la artista no había logrado seguir el ritmo.

"Me gustó el libro y justo estaba sin hacer nada, además se filmaba en Montevideo, así que me quedaba bien", añadió Giménez sobre los momentos previos a comenzar la filmación. Asimismo, aseguró que "no quiso ver ningún adelanto antes del lanzamiento" pero que es "lo único que le faltaba hacer". Y, aunque Susana Giménez no es la protagonista de la historia y tan solo aparece en los capítulos 6 y7, son muchos los nervios frente a este debut.

"Te genera cierta incertidumbre, uno dice: ‘Ay dios mío, ¿me verán?’ Pero Masterchef Celebrity por ejemplo, fue muy visto todo el año", aseguró la conductora. Susana confesó que tiene esperanzas de que a la serie le vaya bien, ya que cuenta con un gran libreto y equipo, sin embargo, el miedo al fracaso siempre se aparece en cada producción.

La visita de Susana Giménez a Argentina: qué planes tiene

Cuando se declaró la cuarentena obligatoria en Argentina, Susana Giménez quedó instalada en su casa en Uruguay y no se movió de allí hasta el momento. Retirada de la televisión en los últimos años, la conductora se enfocó en el relax y fueron contadas las veces que volvió al país.

Sin embargo, en el marco del estreno de esta serie, Susana viajó a Argentina con una lista de tareas fijada. "Tengo que hacer unas cosas acá y vienen todos los dueños, de Paramount+ y también los americanos, así que vengo para conocerlos", aseguró Giménez en esta misma entrevista con LAM. Asimismo, también contó que luego viajará a Estados Unidos para cumplir con otros compromisos.