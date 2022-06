Tras su polémica salida de LAM, Ana Rosenfeld confirmó que se sumará a un programa de otro canal

Ana Rosenfeld confirmó que se sumará a otro importante canal tras su conflictiva salida de América TV.

Ana Rosenfeld reveló que se incorporará a otro canal tras la conflictiva salida de LAM (América TV), de donde se fue en medio una polémica por su mala relación con Yanina Latorre, una histórica del ciclo. "Voy a ir una vez por semana", detalló la reconocida abogada en diálogo con su exprograma.

La decisión de Ana Rosenfeld de dejar LAM se produjo tras una picante pelea con Yanina Latorre tanto delante como detrás de cámara. Además, la letrada viaja constantemente al exterior, por lo que tampoco podía estar siempre presente en el exitoso ciclo que este año Ángel de Brito mudó a la pantalla de América TV.

Pese a la renuncia de Rosenfeld, la abogada visitó LAM el martes pasado y confirmó que desembarcará en un programa en otro importante canal. Frente a sus excompañeras, la reconocida letrada reveló que pronto se sumará a Cortá por Lozano, en Telefe. "Voy a ir una vez por semana", explicó Rosenfeld sobre cómo será su participación en el ciclo que conduce Vero Lozano.

En ese sentido, agregó: "Me pidieron que esté todos los días pero es imposible". "Mis viajes al exterior van a seguir estando", sumó Ana Rosenfeld. Por otra parte, la abogada también aprovechó para desmentir una información que dio Laura Ubfal, que sostenía que la letrada no podría visitar LAM u otro programa cuando comience su participación en Cortá por Lozano debido a una supuesta cláusula de exclusividad.

"Cuando yo me incorporé acá (a América) lo que yo pedí es que yo no podía ser exclusiva y me lo aceptaron", explicó Ana Rosenfeld. Fiel a su estilo, Ángel de Brito la apuró a la exangelita, aunque en broma: "Me cambiaste por Vero Lozano". Cabe recordar que el conductor está enfrentado a Laura Ubfal desde hace un tiempo y aseguró que la bloqueará de sus redes sociales.

El desplante de Tinelli a Ángel de Brito

Marcelo Tinelli había acudido a un evento para el desfile de su hija Juanita y la salida del lugar estaba repleta de noteros y camarógrafos que ansiaban que el conductor les dedicase unos minutos, algo que no sucedió. "Me voy, me voy. Tengo que irme con Juanita", se excusó el periodista ante la insistencia de la prensa. Y agregó: "No, no, chicos. Déjenme cerrar, dale".

"Ángel te quiere saludar", expresó el notero de LAM para comprometer a Tinelli por su relación con De Brito. "Me tengo que ir. Tengo muchas ganas y lo quiero mucho a Ángel, pero no. Chau, chau, chau", respondió Marcelo de manera tajante, por lo que el notero no tuvo otra opción más que desistir. "¡Pésimo Tineli! ¡Le he dado mi vida", dijo entre risas De Brito cuando volvieron al piso. Luego, Ángel le envió un mensaje a Tinelli para ver cuándo podían concretar una entrevista y el empresario se mostró dispuesto a coordinar un encuentro.