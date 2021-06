Tras MasterChef Celebrity 2: Revelan cómo será el nuevo reality con Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui

La plataforma de streaming Paramount+ detalló cómo será Manos arriba chef, el nuevo reality gastronómico con el jurado del exitoso MasterChef Celebrity.

Más allá de las destacas carreras que tienen en el mundo de la gastronomía, en los últimos años Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular han crecido mucho a nivel mediático y sus devoluciones se convirtieron en el alma de MasterChef Celebrity. Y tras el éxito del programa de Telefe, los cocineros fueron elegidos para estar al frente de un nuevo formato de la plataforma Paramount+.

Se trata de Manos arriba chef, un ciclo en el que cada uno estará a cargo de un equipo conformado por cocineros amateurs, y competirán entre sí para averiguar quién es el mejor chef. Y un detalle no menor es que no podrán usar sus propias manos para cocinar y solo están habilitados para asesorar a sus compañeros para cumplir con los desafíos culinarios.

Otros realitys argentinos de Paramount+

Esta no es la única apuesta nacional de la plataforma audiovisual. Hace tiempo salió a la luz que Carolina "Pampita" Ardohain firmó su contrato para hacer un reality sobre su embarazo. El proyecto se llamará Siendo Pampita y tendrá diez episodios en la que la modelo, conductora y actual jurado de ShowMatch: La academia, mostrará detalles de su matrimonio junto al empresario Roberto García Moritán, los preparativos para la llegada de su primera hija en común y la convivencia como una familia ensamblada con Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de ella con Benjamín Vicuña, y Delfina y Santino, los hijos que él tuvo con Milagros Brito.

Quienes también abrirá las puertas de su intimidad es Marley, quien tendrá su reality llamado Marley y Mirko, en el que mostrará cómo lleva su vida siendo padre soltero, en medio de un gran presente profesional. Mientras que su gran amiga y madrina de su hijo, Susana Giménez estará al frente de Susana, invitada de honor, un ciclo en el que visitará a distintos figuras de todo el mundo para hacer entrevistas descontracturadas, como hizo anteriormente en los especiales de Telefe.

Dentro de su grilla para 2021, Paramount+ incluye más de 5.000 horas de contenidos que incluyen Showtime para ver estrenos de series como Black Monday, City on a Hill, Dexter, Ray Donovan y The Affair. Los estrenos, previamente anunciados, incluyen a American Rust y series originales como Yellowstone S3, Two Weeks to Live y las series Killing Eve y The Handmaid's Tale. La suscripción mensual es de 299 pesos. La plataforma estará disponible en ParamountPlus.com y en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android.